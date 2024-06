L'Atlètic Lleida tindrà dos equips en competició: un a Segona RFEF i un altre a Tercera RFEF

L’Atlètic Lleida comptarà amb dos equips en competició la temporada que ve, un a Segona RFEF, ocupant la plaça que aquest any tenia el Badalona Futur, i un altre a Tercera RFEF, categoria a la qual va ascendir el club lleidatà dissabte passat a Figueres. Aquesta és la idea sobre la qual està treballant l’entitat, segons explicaven ahir a aquest diari les seues fonts.

L’Atlètic Lleida de Xavier Bartolo, que aquesta temporada ha militat en l’acabada de crear Lliga Elit, va culminar amb èxit el seu objectiu d’ascendir a Tercera RFEF. Després que, en la ronda definitiva, després de guanyar el partit d’anada per 3-1 al Municipal Ramon Farrús, dissabte va tornar a imposar-se a la UE Figueres, aquesta vegada a Vilatenim, per 3-4, amb la qual cosa aconseguia un ascens històric, el primer des de la seua creació el 2019, ja que el salt a Lliga Elit va ser per la reestructuració que va fer la Federació Catalana de Futbol.

L’objectiu continua sent que l’equip de Segona RFEF jugui al Camp d’Esports, segons explicaven ahir les mateixes fonts. No obstant, la reglamentació permet que un equip d’aquesta categoria jugui en un camp com el Farrús. Ja no és el cas a Primera RFEF, on s’exigeix gespa natural. Pel que fa a l’equip que ha aconseguit l’ascens a Tercera RFEF, la pròxima temporada serà sub-23 i exercirà de filial de l’equip de Segona, per nodrir-lo de jugadors.

Xavier Bartolo continuarà al club, en el qual valoren la gran temporada que ha fet l’Atlètic Lleida i que ha certificat amb un meritori ascens. El que no s’ha definit encara és quin serà el seu paper, si continuarà d’entrenador de l’equip de Segona o del de Tercera, o si assumirà responsabilitats des de la secretaria tècnica.

Pel que fa a l’acord amb el Badalona Futur, fonts de l’Atlètic Lleida consultades el donen per tancat. Hi havia condicionants que s’havien d’aclarir al final de la temporada, que ja es dona per acabava pel que fa a l’aspecte esportiu, amb l’ascens a la Tercera RFEF.

Per la seua banda, el club té previst explicar el seu projecte ben aviat, ja que ara començarà a treballar en la incorporació de jugadors i tècnics. “Serà un estiu molt llarg”, assenyalen des del club.