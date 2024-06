Barcelona acollirà la primer etapa del Tour de França el 2026

detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La ciutat de Barcelona serà la sortida del Tour de França 2026 i acollirà la presentació dels equips i la primera etapa de la ronda gal·la d’aquí a dos anys, segons va confirmar l’alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, aquest dimarts en un acte al Saló de Cent.

Barcelona, que ja va ser sortida oficial de La Vuelta 23 i va acollir dos etapes del Tour de França de 2009 –en l’última ocasió en què la capital catalana va tenir vinculació amb el Tour–, serà la 'Grand Départ' del Tour de França 2026.

"Fem un gran anunci, és un gran dia per a Barcelona, per a l’esport i per al ciclisme, i segur que per al conjunt de la ciutadania. Estic orgullós d'anunciar una excel·lent notícia, que és que Barcelona acollirà la gran sortida del Tour de França l’any 2026. Confirma el paper de Barcelona com a capitalitat de l’esport, en benefici de Catalunya, d’Espanya i d’Europa", va anunciar l’alcalde Collboni.

El passat 14 de maig, en declaracions als mitjans després d’un acte de Fórmula 1, el regidor d’Esports, David Escudé, va explicar que Barcelona estava en l’"esprint final" per allotjar la sortida del Tour 2026 i va afegir que portaven "uns sis anys en negociacions" que ja han donat els seus fruits. "És un treball lent, perquè evidentment Barcelona no és l’única ciutat que aspira a tenir una gran sortida del Tour, com tots i totes sabeu. Però sí que estem en l’esprint final i veurem qui arriba primer a porter", va assegurar llavors David Escudé.

Barcelona va acollir en diverses ocasions alguna etapa del Tour de França i l’última presència de 'La Gran Boucle' a la capital catalana va ser el 2009, quan es van viure dos jornades a Barcelona els dies 9 i 10 de juliol, amb el final de la sisena etapa entre Girona i Barcelona i la sortida de la setena etapa, amb final a Andorra.