L’Atlètic Lleida renuncia a comprar el Badalona Futur per “responsabilitat social”

L’Atlètic Lleida ha renunciat a l’últim moment a comprar el Badalona Futur, segons ha pogut saber aquest diari, i se centrarà a continuar treballant exclusivament en el seu propi projecte, que consideren “més fort que mai”, després de l’ascens a Tercera RFEF aconseguit dissabte passat. S’ha acabat el debat. La temporada vinent Lleida no tindrà dos equips a Segona RFEF. L’Atlètic Lleida es queda només amb l’equip que va crear el 2019 i que la pròxima temporada jugarà a Tercera RFEF. I ho farà al Municipal Ramon Farrús. Els responsables del club han pres aquesta decisió “per preservar l’estabilitat del futbol lleidatà” i “per responsabilitat social”, van explicar les mateixes fonts.

L’acord per obtenir el Badalona Futur havia de ratificar-se aquests dies, però la decisió de l’Atlètic Lleida ha estat de no tirar endavant la compra i renunciar a tenir un equip a Segona RFEF. Opta finalment pel seu propi projecte, basat a potenciar el futbol base, a gestionar una entitat sostenible, lliure de deutes, amb gent de Lleida al capdavant, inclosos diversos empresaris, i arribar, esportivament, tan lluny com sigui possible. Fonts consultades admeten que “no volem cap conflicte amb el Lleida. Mai no hem volgut la desaparició del Lleida Esportiu. No som contrincants. Tenim dos projectes esportius de ciutat, que són diferents i que cadascú se centri en el seu tot i que reconeixem la importància d’arribar a acords esportius en el futur per al bé del futbol de la ciutat”.La decisió de no completar la compra del Badalona Futur és “una renúncia madurada i voluntària”, van insistir fonts de l’Atlètic Lleida consultades, que no van ocultar que la discrepància social que havia generat la intenció de jugar a la mateixa categoria que el Lleida ha tingut pes a l’hora de prendre la decisió. “Volem evitar conflictes. Mai no els hem buscat”.

El club va nàixer l’any 2019 a l’intuir que el projecte del Lleida, dirigit llavors per Albert i Jordi Esteve, corria risc de desaparèixer i deixar la ciutat sense un equip en una categoria futbolística de pes. L’arribada de Luis Pereira, tot i que va afavorir la continuïtat del Lleida Esportiu, creuen que no ha solucionat els problemes estructurals del club tan necessaris per afrontar els reptes de futur i això no va afavorir en absolut un possible acord entre les dos entitats (vegeu el desglossament). La decisió ha estat seguir amb l’Atlètic Lleida.La setmana vinent el club té previst anunciar les novetats esportives sobre les que treballen de cara a la temporada que ve.

Les mateixes fonts insisteixen que les seues intencions estan motivades exclusivament “pel risc real que el Lleida desaparegui i evitar que la ciutat es quedi sense un equip referent”. Lamenten que hi hagi hagut sectors de l’afició que no hagin comprès el projecte, que consideren que sempre ha estat obert a la ciutat, malgrat que reconeixen errors de comunicació per la seua part. Des de la seua fundació, l’aposta pel futbol base ha estat un leit motiv per treballar, buscant que els jugadors que surten dels diferents clubs de la ciutat tinguessin un referent i un equip d’elit en el qual jugar. L’Atlètic Lleida té intenció d’incrementar els seus equips de base i continuar apostant pel Lleida Genuine.

El deute del Lleida, clau en la falta d’acord segons l’Atlètic

Els responsables de l’Atlètic Lleida han mantingut en aquests últims mesos diverses reunions amb el Lleida, amb l’objectiu d’unir-se en un únic projecte, però segons van admetre “les postures són molt divergents”. De fet, dilluns passat, a Lleida TV, tant Marc Torres, adjunt a la presidència del Lleida CF, com Marc Cerón, portaveu de l’Atlètic Lleida, van admetre la dificultat d’arribar a un acord, encara que tots dos van assenyalar la voluntat d’aconseguir-ho. “Les posicions estan molt allunyades”, admetia Torres, mentre que Cerón reconeixia que “no hem arribat mai a un enteniment”. Des del punt de vista del Lleida Atlètic, la clau rau en el fet que “el Lleida CF necessita afrontar objectivament els seus problemes de deute i estructurar una solució a llarg termini per poder afrontar amb garanties els reptes del futur”, expliquen.