El TAD proposa inhabilitar Pedro Rocha durant sis anys

madrid

El president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Pedro Rocha, podria ser inhabilitat per ocupar càrrecs en “qualsevol federació esportiva” durant sis anys per la comissió de tres infraccions considerades “molt greus” durant la seua etapa al capdavant de la comissió gestora de l’esmentat organisme. Així resa en la resolució del TAD, a la qual ha tingut accés Europa Press, en la qual la instructora considera que Pedro Rocha s’hauria extralimitat en les seues funcions a l’acomiadar Andreu Camps, exdirector de l’Inefc de Lleida, com a secretari general de l’RFEF i decidir que l’organisme federatiu es personés com a acusació en el cas de la Supercopa d’Espanya.

Igualment, el Tribunal d’Arbitratge Esportiu creu que el directiu extremeny tampoc hauria d’haver rescindit el contracte de l’RFEF amb GC Legal. Per cada una d’aquestes tres infraccions proposa una sanció de dos anys d’inhabilitació per ocupar qualsevol càrrec en qualsevol federació esportiva.Pedro Rocha va ser proclamat president de l’RFEF el 26 d’abril passat. La inhabilitació li impediria presentar-se a la reelecció per al cicle 2024-28, el procés del qual arrancaria el 10 de setembre poc després de la disputa dels Jocs Olímpics de París, del 26 de juliol a l’11 d’agost. Aquesta resolució respon a la petició raonada del president del Consell Superior d’Esports (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, d’incoació d’expedient disciplinari a Pedro Rocha del passat 27 de març. En canvi, el TAD no va imposar cap sanció a la resta dels membres de la comissió gestora de l’RFEF.Si es confirma la proposta, i conforme als Estatuts de la RFEF, seria la vicepresidenta primera, María Ángeles García Chaves, qui assumiria les funcions de presidenta de l’organisme fins a la nova convocatòria d’eleccions. Ara s’obre un termini d’al·legacions en què poden recórrer aquesta decisió abans que el TAD elevi al Tribunal aquesta decisió.

Ayoze Pérez, baixa contra Albània per una elongació muscular

Ayoze Pérez, davanter internacional del Betis, es va lesionar en la seua estrena a l’Eurocopa dijous davant d’Itàlia i serà baixa en el partit davant d’Albània per una elongació muscular a la cama dreta. El canari va passar ahir proves per confirmar l’abast de la lesió i va ser l’única baixa en l’entrenament juntament amb Nacho Fernández, que es va perdre el partit amb Itàlia també per molèsties musculars i també és dubte per tancar la fase de grups. Els dos jugadors s’uneixen a la baixa segura de Rodri Hernández, per sanció, en un enfrontament intranscendent davant d’Albània perquè Espanya té assegurada la priemera plaça.Així, Espanya jugarà els vuitens el 30 de juny a Colònia amb un dels millors tercers del Grup A, D, E o F i es podria enfrontar amb l’amfitriona Alemanya a quarts de final.

Baggio i la seua família, segrestats a la seua vila

L’exjugador internacional italià Roberto Baggio i la seua família van estar segrestats dijous passat durant 40 minuts mentre estaven veient l’Itàlia-Espanya per televisió, quan un grup d’almenys cinc persones, totes elles armades, va irrompre a l’habitatge i els va tancar en una habitació. Baggio s’hi va encarar i després d’una breu baralla amb un, l’assaltant el va colpejar a la cara amb la punta d’una arma, la qual cosa li va causar una ferida profunda. Els van robar rellotges, joies i diners, sense que ara per ara se n’hagi quantificat el valor.

La UEFA sancionarà Croàcia i Albània

La UEFA va anunciar ahir que investigarà els càntics racistes i discriminatoris dels aficionats de Croàcia i Albània dimecres a Hamburg contra Sèrbia i Macedònia. El màxim organisme investigarà així mateix el presumpte comportament inapropiat del jugador albanès Mirlind Daku, que després del partit, que va acabar amb empat a dos, va fer servir un megàfon i va acompanyar els càntics dels fans contra Macedònia. En les hores posteriors a l’enfrontament, Jovan Surbatovic, secretari general de l’Associació Sèrbia, va amenaçar de retirar del torneig la seua selecció pels càntics que es van sentir durant el xoc, en què es corejava “matar el serbi”.