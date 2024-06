Jugadores del Força Lleida fan un comunicat i convoquen una concentració al Barris Nord per la renúncia del club a la LF2

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les jugadores del Força Lleida de Lliga Femenina 2 Maria Cerqueda Duró, Pilar Comella Pons, Laura Gil Bailo, Andrea Fernández Pulido, Carla Fernández Torné, Abril Rexach Roure i Iris Tribó Térmens han difós un comunicat arran de la decisió del club de renunciar a la plaça a la tercera categoria estatal del bàsquet femení (més informació).

Al comunicat, al que es poden fer adhesions, les jugadores lamenten que el descens "als despatxos" a la Super Copa Catalunya "desfà tot l’esforç i sacrifici realitzat els últims anys, i fa retrocedir el bàsquet femení de Lleida de manera injusta i inacceptable". Les jugadores consideren que "aquesta renúncia posa de manifest una clara desigualtat i falta d’aposta per l’esport femení". "Mentre es faran esforços considerables per part del club, l’afició, les administracions públiques i els patrocinadors per assegurar la participació de l’equip masculí a la lliga ACB en els pròxims mesos, l’equip femení descendirà de categoria per una decisió extraesportiva", afegeixen.

Les jugadores insten la junta directiva del Força Lleida a reconsiderar la decisió i han fet una crida a "tota la comunitat esportiva, institucions i a tots els ciutadans i ciutadanes de Lleida" per revertir el descens de l'equip.

A més, han convocat una concentració i lectura del manifest aquest dimarts 25 juny, a les 17.00 hores, al Barris Nord. En aquesta convocatòria, les jugadores critiquen que ara les nenes de la base del club "no tenen cap mirall per arribar a ser jugadores professionals" i que "tot l'esforç dipositat durant més de 35 anys es tira per la borda". Amb el projecte de fusió fa una temporada, el Força Lleida plantejava "un projecte per ascendir a la Lliga Femenina d’aquí a 3 o 4 anys".