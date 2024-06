Repte del CE Guissonenc per al 40è aniversari

El Centre Excursionista Guissonenc està immers en la celebració del seu 40è aniversari, que vol commemorar d’una forma especial amb un repte que ha proposat als seus socis. Des del passat dia 22 fins al 31 de juliol, la nova junta que ha entrat a dirigir l’entitat ha proposat pujar quaranta cims en quaranta dies en una proposta amb el lema “40 anys, 40 cims i 40 dies”.

L’entitat va oferir als socis un llistat dels cims per tot Catalunya, amb molta diferència entre ells perquè el repte estigui obert a tots els públics. De fet, entre les muntanyes s’inclouen pics de gran dificultat com la Pica d’Estats (el cim més alt de Catalunya, de 3.143 metres) o el Cap de la Gallina Pelada (2.321 metres), però també rutes molt més assequibles. Una d’aquestes serà la del Tossal del Mas de Nadal, una muntanya de 526 metres a Massoteres. Així, el club ha proposat la ruta per a demà, a partir de les 19.00, i és una de les excursions que l’entitat organitzarà perquè hi hagi més assistència.D’aquesta manera, l’únic requisit per participar en l’activitat és haver adquirit la samarreta que s’ha creat per a l’ocasió –de la qual s’han fet 300 unitats– per fer-se una foto una vegada es coroni cada cim. L’objectiu és que el club sigui present a quaranta cims diferents una vegada acabat el repte, que va començar amb l’ascensió al Tuc de Muntanyó d’Arreu (2.631 metres) per part de dos membres del grup. A més, el 21 de setembre vinent se celebrarà la gran festa d’aniversari.