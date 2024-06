El targarí Grifell, becat per jugar als Estats Units

El jove futbolista de Tàrrega David Grifell Monreal, de 23 anys i que aquesta última temporada militava a l’Escala de Tercera RFEF, ha aconseguit una beca esportiva per estudiar un màster als Estats Units, on alhora competirà al NCAA Division I amb l’equip de la universitat Lenoir-Rhyne, situada a Carolina del Nord. Aquest defensa central es va mostrar ahir “molt agraït i motivat” amb aquesta nova oportunitat que va confessar que “penso aprofitar al màxim en tots els sentits: a nivell esportiu, d’estudis, de coneixement de noves cultures...”

“Estic molt agraït perquè suposa un reconeixement al treball ben fet durant molts anys a nivell esportiu”, va afirmar Grifell, que va afegir que el seu objectiu és “aprofitar l’experiència i donar-me a conèixer a nivell futbolístic per obrir-me noves portes i poder fer el salt professional allà als Estats Units”. Malgrat tot, de moment no parla del futur: “Només vull centrar-me a aprofitar i disfrutar d’aquesta experiència”, va apuntar.El mes de desembre passat l’agència Eture Sports de Madrid va contactar amb Grifell per oferir-li una beca esportiva vinculada a un màster als Estats Units després que hagi culminat la carrera d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) en anglès a través de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Grifell va explicar que “aquesta oportunitat em va arribar en un moment en què volia canvis després d’estar molts anys per aquí jugant amb equips de Segona B i Tercera divisió”.El defensa ha jugat “des de sempre” a futbol. Va començar amb 4 anys amb els equips de base del Tàrrega, on va estar fins als 12 anys, quan se’n va anar al Lleida Esportiu fins als 17.Aleshores va jugar l’últim any de juvenil amb el ja desaparegut Reus Deportiu, a Divisió d’Honor, i va debutar al futbol amateur amb l’Igualada, a Tercera, l’any de la pandèmia de la covid, que li va donar lloc a firmar amb el Nàstic Tarragona, on va estar un any i mig com a jugador de la Pobla de Mafumet, el seu filial, per acabar el mig any restant al Náxara riojà, a Segona RFEF.Fa dos temporades va jugar al Binèfar i aquesta última amb l’Escala, ambdós a Tercera RFEF, tancant molt bona campanya a un sol punt del play-off. Grifell va voler fer un “agraïment especial a l’Escala per aquest any de creixement tant personal com futbolístic, on he gaudit molt competint”.

Aquest jove futbolista de Tàrrega, als seus 23 anys, accepta ara el repte d’anar-se’n als Estats Units després de mesos de tràmits i ofertes de diferents universitats. Finalment va escollir la de Lenoir-Rhyne, on cursarà un màster en Business Administration (MBA) durant dos anys becat de forma completa a més de jugar a l’equip universitari. Grifell, que juga com a defensa central –encara que pot fer també de pivot defensiu–, partirà als Estats Units el 10 d’agost i es preveu que comenci a cursar el màster alhora que jugarà dos dies per setmana, els dimecres i els dissabtes, almenys fins al desembre, quan el campionat es para durant uns mesos pel fred.Val a destacar que David Grifell ja va ser seleccionat l’any 2019 per fer una estada d’un mes a Toronto.