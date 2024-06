Contra Joventut i Manresa

L’ICG Força Lleida s’estrenarà com a equip d’ACB enfrontant-se el 12 de setembre a Tarragona contra el BAXI Manresa a la Lliga Catalana. La competició, que arriba a la 45 edició, va sortejar ahir a Barcelona el seu format i els sis clubs participants van quedar enquadrats en dos grups de tres equips. L’ICG Força Lleida s’enfrontarà en la primera fase amb dos clàssics de l’ACB, el Manresa i el Joventut de Badalona, equips que integraran el Grup B. Al Grup A queden Barcelona, Bàsquet Girona i MoraBanc Andorra. La competició es disputarà entre l’11 i el 15 de seprtiembre al Palau d’Esports Catalunya de Tarragona.

La Lliga Nacional Catalana 2024 ACB consta d’una primera fase en què els equips de cada grup s’enfrontaran tots contra tots, a una sola volta, els dies 11, 12 i 13. Per la seua banda, el Força Lleida començarà davant del BAXI Manresa i el seu segon partit serà contra el Joventut. Els partits seran a les 18.30 i a les 21.00. Els primers de cada grup s’enfrontaran a la final diumenge, dia 15, en horari encara per definir. En els propers dies es comunicaran des de la Federació Catalana de Bàsquet (FCBQ) els horaris definitius de cada matx, així com els preus de les entrades. Tots els encontres seran retransmesos en directe per Esport3. Com a novetat, la competició estrenarà aquest any l’Instant Replay. Més endavant, des de l’FCBQ també es donaran a conèixer els criteris i detalls tècnics.

La Lliga Catalana ACB torna a Tarragona dos anys després, ja que la passada edició es va disputar al Barris Nord de Lleida, en un torneig en el qual va quedar campió el Barcelona, que es va imposar al Manresa per 81-79. Fa dos anys, a Tarragona, també va guanyar el Barça, campió del torneig en 24 ocasions, superant a la final el Joventut. El Lleida, en la seua anterior etapa a l’ACB, va guanyar la Lliga en dos ocasions (2002 i 2003), ambdós com Caprabo Lleida vencent el Barcelona. Lleida també va acollir la competició el 2018, mentre que l’edició del 2014 es va jugar a la Seu d’Urgell.

Villar acaba el vincle amb el Barça i jugarà a Lleida

El Barcelona va comunicar ahir que “no exercirà l’any addicional” que faltava al contracte de Rafa Villar, per la qual cosa el jugador acaba la seua vinculació amb el club blaugrana, després que en les dos temporades anteriors hagi jugat cedit al Força Lleida. Aquesta decisió del club blaugrana afavoreix la continuïtat del jugador a Lleida, club que té molt avançats els contactes amb el barceloní.A més de Villar, el Barça va anunciar que tampoc no seguiran en la seua estructura Sergi Martínez i Agustín Ubal, jugador que també va pretendre el Força Lleida l’estiu passat, fruit del conveni amb el Barça, pel qual cada temporada ha cedit un parell de jugadors a l’entitat lleidatana.Villar es va formar a les categories inferiors del Barça i va debutar a l’ACB, amb la samarreta blaugrana, el 15 d’octubre del 2022 en un partit a Manresa. També va debutar a l’Eurolliga el 12 de novembre del 2021 i ha estat internacional en categories inferiors de la selecció espanyola.Rafa Villar i Kenny Hasbrouck són els dos únics jugadors de la passada plantilla amb els quals compta el club. Per la seua banda, Kur Kuath ja ha fitxat per l’Hamburg alemany.

El club ven 2.200 abonaments en dos dies i supera un rècord històric

L’afició lleidatana va tornar a demostrar ahir que el crit de “volem ACB” que va ressonar al Barris Nord en la recta final de la fase regular i en el play-off era real i va tornar a fer cues davant de les oficines del club per adquirir l’abonament. En només dos dies el Força Lleida ja ha venut 2.200 abonaments, una xifra que suposa un rècord històric d’abonats per a l’entitat. Fins ara, la xifra màxima s’havia acostat als 2.100 abonaments. Si la venda manté aquest ritme, l’objectiu que es va marcar el club, arribar a 4.000 abonats, s’aconseguirà en poc temps. El club va presentar la campanya la setmana passada amb carnets a preus entre els 275 i els 450 euros.

Les jugadores reiteren la intenció de continuar a LF2

Les set jugadores que continuen de la temporada passada a la plantilla del Força Lleida femení van emetre ahir un comunicat en el qual reiteraven la voluntat de les dos parts de seguir competint la pròxima temporada a Lliga Femenina 2. Firmada per Maria Cerqueda, Pilar Comella, Laura Gil, Andrea Fernández, Carla Fernández, Abril Rexach i Iris Tribó, la nota explica que dimarts, després de la roda de premsa del club, “ens vam posar a la seua disposició per reunir-nos i reconduir la situació” i que en la reunió van mostrar al club “la nostra voluntat de continuar a LF i el club va manifestar també aquesta mateixa voluntat”, van explicar.