L'amfitriona ja és a quarts

Alemanya es va imposar ahir per 2-0 a una combativa Dinamarca, amb els gols de Havertz, de penal, i Musiala, per avançar a quarts, on esperarà el guanyador de l’Espanya-Geòrgia d’avui a Colònia. El conjunt germànic va saber lligar el triomf a la segona part en un duel que, en el primer temps, va estar parat 25 minuts per una forta tempesta.

L’estadi del Borussia Dortmund va viure un inici fulgurant dels amfitrions, amb gol inclòs de Schlotterbeck a la sortida d’un córner que va ser anul·lat per una falta de Kimmich, que va estar a prop de redimir-se després amb un xut llunyà que va parar Schmeichel, el més destacat dels danesos amb les seues intervencions en el tram inicial.Es va fer esperar la resposta de l’equip nòrdic, però va saber reaccionar i va tenir l’oportunitat de marcar en un cop amb l’esquerra desviat de Maehle, just abans que una intensa tempesta colpegés el Westfallen Stadion i obligués a aturar el partit. Quan es va reprendre, ambdós equips van tenir ocasions de perill però cap dels dos combinats no va estar encertat.Els gols es van reservar per a l’arrancada de la segona meitat. El primer que el va trobar va ser el danès Andersen, que va recollir la pilota després de diversos rebots i va avançar els seus, fins que va aparèixer el VAR per anul·lar el gol per un fora de joc previ de Delaney.El mateix Andersen va ser el protagonista a la seua pròpia àrea just després, ja que va tocar la mà una centrada de Raum i, després d’una altra intervenció del VAR, l’àrbitre va assenyalar un penal que va convertir Havertz per fer l’1-0. Dinamarca va intentar reaccionar i va deixar espais a l’esquena. Musiala els va aprofitar al 68 per anotar el 2-0 en un mà a mà amb Schmeichel. Amb l’aigua fins al coll, els danesos es van bolcar en l’atac i Alemanya va trobar nombroses ocasions, amb gol de Wirtz anul·lat inclòs, per ampliar la renda i en cap cas no va patir per lligar la classificació.