Hasbrouck seguirà

L’escorta nord-americà amb passaport alemany Kenny Hasbrouck (Washington, 14 d’agost del 1986) seguirà la pròxima temporada a la plantilla del Força Lleida en la seua estrena a la Lliga ACB. Hasbrouck, de 37 anys, és el segon jugador amb qui el club ha pactat la seua continuïtat per al nou projecte, juntament amb el base Rafa Villar, al qual el Barcelona va rescindir el contracte fa uns dies, la qual cosa va facilitar la seua continuïtat a l’equip lleidatà, ara ja en qualitat de fitxat, després d’haver jugat cedit les dos temporades anteriors.

Diumenge passat, el club va confirmar la sortida de nou dels jugadors que van aconseguir l’ascens: Nacho Varela, Marvin Ogunsipe, Javi Vega, Diogo Brito, Kur Kuath, Jaume Lobo, Osvaldas Matulionis, Djorje Simeunovic i el capità David Cuéllar. Falta per decidir el futur de Cameron Krutwig. Té opcions de seguir però només en el cas que la seua esposa aconsegueixi el passaport croat que està tramitant. En cas de no ser així, al club, que té tot aquest mes per decidir-se, no li interessarà la seua continuïtat si ocupa una de les dos places extracomunitàries, que, atesa l’exigència de l’ACB, no pot equivocar-se. Un altre aspecte en què el Força Lleida vol encertar és en les quatre places obligatòries per a jugadors espanyols, per a les quals ara només té Villar.Hasbrouck ha estat un dels jugadors importants de l’equip aquesta temporada, té experiència, aporta moltes coses al joc de l’equip i no ocupa plaça extracomunitària. El jugador es troba en aquests moments jugant la Lliga a Veneçuela amb l’Spartans Distrito Capital, de Caracas.Quant a les baixes, ja estan començant a trobar una nova destinació. Si fa uns dies es va oficialitzar la incorporació de Kur Kuath a l’Hamburg alemany, durant les últimes hores Nacho Varela s’ha compromès amb l’Obradoiro, mentre que Matulionis jugarà amb el Fuenlabrada.Quant a la campanya de captació de socis, el club ha despatxat ja uns 3.000 abonaments en una setmana.