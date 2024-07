Lleida, amb els seus campions

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Paeria va reconèixer ahir, per primera vegada, els èxits dels clubs i esportistes lleidatans durant aquesta temporada 2023-24, en una gala que va tenir com a escenari la Llotja. En un acte presidit per l’alcalde Fèlix Larrosa, i amb la presència de diversos regidors, la ciutat va homenatjar set clubs pels seus respectius ascensos i 39 esportistes que han tingut èxit en les seues diferents desciplinas esportives.

“Els vostres triomfs nodreixen de manera decisiva aquesta ciutat, perquè sigui més saludable i més esportiva”, va dir en el seu parlament. “Gràcies a totes i tots per fer equip amb Lleida. Des de la Paeria volem oferir-vos aquest reconeixement específic, en nom de la ciutat, per subratllar la màxima importància que té per a Lleida el resultat que heu obtingut, un triomf que és fruit d’un esforç que, n’estic segur, ha sigut titànic”, va assenyalar.Els set clubs premiats van ser el Força Lleida, pel seu ascens a l’ACB; el Futsal Lleida (ascens a Segona B); l’Atlètic Lleida (a Tercera RFEF); Club Billar Lleida (a Divisió d’Honor); el Lleida UA (ascens a Primera divisió); el Sícoris Club (campió d’Espanya d’aigües braves) i Club Gimnàstic Lleida (ascens a Tercera).Quant als esportistes indivuales, van ser distingits, entre d’altres, Berta Segura, Jana Queralt (atletisme), Paula Juste, Emma Carrasco (natació), Joel Lee (taekwondo), Maria Cerdà (gimnàstica artística) i Maria Artacho (petanca).