Álvaro Morata explota contra el tracte que rep als estadis: "a Espanya no hi ha respecte per res ni per ningú"

Álvaro Morata, capità de la selecció espanyola, va deixar novament en l’aire la seua continuïtat en la selecció espanyola amb 31 anys en assegurar que "és probable" que no segueixi després de l’Eurocopa 2024 i en l’Atlètic de Madrid en dir que "en el futbol no hi ha gens segur" dies després d’haver publicat que seguia.

Les declaracions de Morata en dos entrevistes concedides a 48 hores de les semifinals de l’Eurocopa d’Alemanya davant França han causat enrenou. El capità, que va lamentar abans de l’inici del torneig el tracte que rep a molts estadis, i fins i tot va agrair jugar lluny d’Espanya els partits, va tornar a deixar en l’aire la seua continuïtat malgrat tenir tota la confiança de Luis de la Fuente sent titular indiscutible.

Preguntat directament per si deixarà la selecció després de l’Eurocopa, Morata va respondre a El Mundo: "Pot ser, és una possibilitat de la que no vull parlar molt, però és probable". "A Espanya no hi ha respecte per res ni per ningú", va lamentar.

"És la meua opinió des del fons del meu cor, però com dic moltes vegades, hi ha moments en què per a mi a Espanya és complicat. Estic fins els nassos del discurs del victimisme, que m’estic queixant. Només vull que això acabi de la millor manera possible i gaudir-lo, perquè també pot ser el meu últim torneig amb la selecció," va afegir a Cuatro.

De la mateixa manera, Morata va sorprendre sense donar per tancada la seua continuïtat en l’Atlètic de Madrid malgrat que, després de rebre una suculenta oferta d’un club de l’Aràbia Saudita després de llançar missatges demanant una conversa en la qual se li parlés clar per part de Diego Simeone i el club, va publicar una foto de celebració en el seu club amb un missatge confirmant que es quedava. "No puc imaginar el que ha de ser guanyar amb aquesta samarreta i no pararé fins aconseguir-ho", va escriure.

Dies després, quan se li va preguntar per la pròxima temporada en l’Atlètic de Madrid a la tornada de les vacances, va tornar a deixar un missatge amb dubtes. "Volia estar tranquil, però en el futbol no hi ha res segur. Caldrà veure com acabem i totes aquestes coses. Ja veurem".