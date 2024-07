De Llavorsí a París 2024

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Lleida tindrà un representant més en els pròxims Jocs Olímpics de París que arranquen a finals d’aquest mes. No estarà immers en la competició, sinó que regirà un dels més de trenta esports que formen part del programa olímpic: el piragüisme. Lluís Rabaneda, director general i fundador de l’empresa d’esports d’aventura RocRoi i actual vicepresident de la Federació Internacional de Piragüisme (ICG), serà el president del jurat de les disciplines d’eslàlom i caiac cros de París 2024, i membre de la comissió de pista, tant dels Jocs com dels Paralímpics (paracanoe).

Dirigirà l’última instància per resoldre qualsevol conflicte relacionat amb la competició que els comissaris de cada disciplina no hagin pogut resoldre anteriorment o que la seua resolució no hagi satisfet el demandant, i tot això en un marge de temps molt curt. “És una responsabilitat important, perquè si t’equivoques en la decisió, perquè tens un temps molt limitat per contestar, la reclamació pot acabar al TAS, i això totes les federacions ho volen evitar perquè és una despesa important, ja que només per obrir el cas et suposa entre 30.000 i 40.000 euros, i també és una mala reputació per a la federació. La veritat és que és una gran responsabilitat, perquè és l’última autoritat dins de la competició,” reconeix.

Rabaneda va ser l’impulsor d’aquesta especialitat a Sort i va presidir la comissió de l’ICF entre 2007 i 2021

Rabaneda porta tota la vida vinculat al piragüisme, primer com a palista –va estar en la primera selecció espanyola abans dels Jocs de Barcelona ’92 que va dirigir el francès Jean Michel Prono– i posteriorment com a impulsor, a través de la seua empresa RocRoi, de l’estil lliure, disciplina coneguda també com a freestyle. Va ser el gran responsable que Sort acollís els primers campionats internacionals d’aquesta especialitat, com la Copa d’Europa del 1999 i el Campionat del Món del 2001.Aleshores l’estil lliure no pertanyia a la Federació Internacional de Piragüisme (ICF). “Era el boom de l’estil lliure. A partir d’allà vaig aconseguir que el freestyle entrés a la Federació Europea i el 2004 vam organitzar el primer Campionat d’Europa oficial a Sort”, explica.Aleshores, Lluís Rabaneda ja era delegat d’aquesta modalitat a la Federació Europea, lloc des del qual va pressionar perquè finalment l’estil lliure entrés a l’ICF. El 2007 va ser nomenat president del comitè de freestyle, càrrec que va exercir fins al 2021, any en què va entrar a formar part de la junta directiva de l’ICG com a vicepresident, que encara ostenta actualment.D’aquesta manera, aquesta no serà la seua primera participació en uns Jocs Olímpics, ja que en la cita de Londres 2012 va ser al capdavant de la demostració que es va fer d’estil lliure, i a Tòquio 2020 ja va formar part del jurat que ara presidirà, tasca que també va exercir en el Mundial de Londres de l’any 2023.

Optarà a la reelecció com a vicepresident de l’ICF

Quan acabin els Jocs Olímpics de París, la majoria de federacions internacionals entraran en període electoral per renovar tots els seus càrrecs directius, entre les quals la de piragüisme. Lluís Rabaneda, actual vicepresident de l’ICF, optarà el mes de novembre que ve a la reelecció en la junta que capitaneja l’alemany Thomas Konietzko.A causa de la pandèmia de la covid, que va obligar a retardar un any la disputa dels Jocs de Tòquio, els mandats han acabat sent de tres anys en lloc de quatre i això ha fet que, en el cas de l’ICF, no s’hagin pogut emprendre tots els objectius marcats. “Just ara estem posant en pràctica els haps, que és una cosa que vaig incloure en la meua candidatura i que estem implantant als Estats Units, on no hi ha clubs de piragüisme i el que intentem és que el nostre esport estigui a les escoles perquè es practiqui”, explica.

Lleida tindrà la representació més nombrosa des de Sydney

Set lleidatans ja tenen confirmada la seua presència en els Jocs de París 2024. Els primers a aconseguir el bitllet van ser els piragüistes Miquel Travé i Saúl Craviotto i la judoka Ai Tsunoda, tres clares opcions a medalla. Els altres quatre ho van aconseguir recentment, en concret, els nadadors Emma Carrasco, Paula Juste i Ferran Julià, i l’atleta Berta Segura.Serà la representació lleidatana més nombrosa des de Sydney 2000, quan van acudir-hi vuit (els futbolistes Carles Puyol, Joan Capdevila i Felip Ortiz, el tenista Albert Costa, els piragüistes Marc Vicente, Toni Herreros i Carles Juanmartí i l’atleta García Bragado).