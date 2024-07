Paula Ransanz, del Racing, tercer reforç per a l'AEM

L’AEM continua perfilant la plantilla amb la qual afrontarà la seua tercera aventura consecutiva a la Primera RFEF Femenina, la dotzena a la segona categoria estatal del futbol femení, i ahir va anunciar el tercer reforç, la centrecampista reusenca Paula Ransanz, que arriba procedent del Racing femení, de la Segona RFEF. S’uneix així als fitxatges ja confirmats de la lateral esquerrana valenciana Laura Blasco, de l’Alhama CF, i la internacional marroquina Fátima Gharbi, de l’Europa, tant una com l’altra rivals aquesta passada campanya del conjunt lleidatà.

Ransanz, de 21 anys, ha jugat les dos últimes temporades al Racing femení, on ha estat una de les fixes per a l’entrenador càntabre, disputant la passada 30 partits i sent titular en 29, en els quals va anotar dos gols. Anteriorment havia jugat dos campanyes al CD Castelló (2019-2021) i una al CD Pozoalbense (2021-2022), aconseguint l’ascens a la Primera RFEF.

El club va anunciar ahir la continuïtat de la defensa andalusa per una temporada més

L’equip de Rubén López compta ara amb nou jugadores, ja que el club també va anunciar ahir la continuïtat de la defensa andalusa María del Mar Villarreal Loba, que s’uneix a les renovacions ja confirmades de la portera Laura Martí, la davantera barcelonina Laura Fernández, la defensa tarragonina Meri Martorell, la centrecampista asturiana Noe Fernández i la capitana Mariajo Medina, que actualment s’està recuperant d’una lesió al genoll que es va produir el mes de gener passat.Pel que fa a les baixes que ha comunicat el club lleidatà, es tracta de la japonesa Minori Chiba, que ha anunciat la retirada, a més de la portera Paula Coba, les defenses Hitomi Tanaka i Lorena Reina; les centrecampistes Anita Velázquez (capitana) i María Cortés; i les atacants Alba Quintana, Raquel Quintana, Aithiara Carballo, Yamila Badell, Vera Rico i Ana Recarte.