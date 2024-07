Carapaz fa història

Richard Súper Carapaz va fer història com a primer equatorià guanyador d’una etapa en el Tour de França a l’imposar-se en solitari en la dissetena etapa disputada entre Saint-Paul-Trois-Châteaux i Superdévoluy, de 177,8 km, en la qual va mantenir el mallot groc l’eslovè Tadej Pogacar (UAE). Si Carapaz havia marcat una fita històrica a Torí posant-se el mallot groc de líder del Tour, ara, als Alps, la Locomotora de Carchi va tornar a abraçar la glòria amb un brillant triomf en solitari, el primer també per al seu país, cosa que li permet ser un dels 116 corredors que tenen triomfs en les tres grans.

L’etapa que entrava als Alps concentrava la seua essència en els últims 50 km amb tres ports encadenats fins a arribar a l’estació de muntanya de Superdévoluy. No hi va haver treva des de la sortida. Els homes de la general es van posar la roba de feina, inclòs el líder, i el mateix Vingegaard es va animar a provar sort amb els vanos. Guerra i atacs constants. La calma es va fer quan l’UAE va intervenir en l’assumpte per controlar el pilot, però poc després es van escapar diversos corredors.La història va canviar amb els moviments en el nombrós grup perseguidor, d’on va sortir decidit el guanyador de la Vuelta 2018, el britànic Simon Yates. Va atacar al Col du Noyer, el principal obstacle del dia (1a), i va atrapar el quartet capdavanter i va marxar en solitari. L’anglès no comptava amb la reacció de Richard Carapaz. El campió olímpic es va enganxar a roda, va temptejar el rival i a 2 km del cim va posar les seues cartes sobre la taula. Va coronar amb 13 segons sobre Yates i 36 respecte a Enric Mas. Al darrere, sorpresa. Pogacar va explotar amb un atac marca de la casa a 1,5 km de l’alt, però va ser caçat en la baixada. Només faltava la pujada a l’estació de muntanya de Superdévoluy (3a). Carapaz, enorme, es va llançar a buscar el seu dia de glòria i ho va aconseguir al cim de Superdevoluy. Un somni es va fer realitat per al guanyador del Giro d’Itàlia 2019 i medallista d’or a Tòquio 2021. Va avantatjar el britànic Simon Yates (Jayco) en 37 segons i en 57 el balear Enric Mas. Pogacar es va mantenir intacte amb el seu jersei groc, que ja porta vestint més de 35 vegades des del seu debut el 2020. Vingegaard el segueix a 3.11 minuts i Evenepoel, que va retallar alguns segons, continua tercer a 5.09.