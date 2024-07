Recital del campió Pogacar

L’eslovè Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) va guanyar ahir l’última etapa del Tour de França, disputada entre Mònaco i Niça, una crono individual de 33,7 quilòmetre, que el va coronar com a guanyador, evitant qualsevol ensurt del danès Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) i el belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), segon i tercer, respectivament, al podi. D’aquesta forma, Pogacar va aconseguir el seu tercer Tour de França, després dels conquerits el 2020 i 2021, en una edició del 2024 que ha dominat amb autoritat, acumulant sis victòries d’etapa, cinc de muntanya i la crono final.

Per primera vegada en les 111 edicions, la Grande Boucle masculina va acabar lluny dels Camps Elisis. La imminència dels Jocs Olímpics a París havia obligat a establir l’última etapa en un altre escenari, però la destinació estava escrita des de diversos dies abans per la superioritat palpable de Pogacar. De cara al desenllaç, faltava per veure si Vingegaard tiraria d’orgull per complicar el tercer títol de l’eslovè. I encara que el danès ho va intentar, realment mai va posar en un compromís el mallot groc. El seu afany sí que va servir, almenys, per amarrar la segona posició, davant l’empenta en la distància d’un Evenepoel vivaç. El belga va vorejar el triomf d’etapa als punts intermedis, batent en cada un els registres que deixaven Derek Gee (Israel-Premier Tech) i, sobretot, el nord-americà Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), que va superar una caiguda inicial en la seua participació pels carrers monegascos. Dels gallets de la classificació general, Gee va ser el primer a mostrar les seues cartes a meitat d’etapa (17,1 quilòmetres) amb un crono de 30:17. Però no van tardar els grans noms a millorar temps, ja que Evenepoel va firmar un 29:30 en aquest punt intermedi. Després va arribar el torn de Vingegaard (29:03) i el de Pogacar (28:39). Decidit a anar a buscar el seu sisè triomf d’etapa en aquest Tour, l’eslovè no va abaixar el ritme en la segona meitat del recorregut i va creuar la meta amb un temps acumulat de 45:24, 1:03 més ràpid que Vingegaard i 1:14 millor que Evenepoel. L’alabès Mikel Landa (Soudal Quick-Step) va ser el millor ciclista espanyol del dia, setè a 2:41 del vencedor. El registre també li va servir per mantenir-se cinquè a la general.D’altra banda, Mark Cavendish (Astana), que té el millor registre d’etapes guanyades en el Tour de França amb 35, va assegurar després de participar en la crono final de Niça que havia estat la seua última cursa. “Ha estat un somni”, va dir el ciclista britànic.

Vuitè ciclista que firma el doblet Giro-Tour i el primer en 26 anys

Tadej Pogacar es va convertir ahir en el vuitè ciclista que aconsegueix el doblet Giro-Tour en un mateix any i el primer que ho aconsegueix des del 1998, quan ho va fer Marco Pantani. Pogacar passa a engrossir una llista que completen Miguel Indurain, Stephen Roche, Bernard Hinault, Eddy Merckx, Jaques Anquetil i Fausto Coppi. A més, amb el seu triplet en el Tour (2020, 2021 i 2024) iguala Philippe Thys, Louison Bobet i Greg LeMond. “És increïble, mai n’havia parlat. Si només hagués guanyat el Giro d’Itàlia hauria estat un any increïble, però el Tour és un altre nivell, i guanyar les dos curses és un altre nivell superior, estic molt content i orgullós d’haver-ho aconseguit”, va dir l’eslovè abans de pujar al podi a Niça. “M’agradaria guanyar el Mundial. A Remco i a Van der Poel els queda molt bé el mallot irisat, però m’agradaria posar-me’l”, va afegir.