Debut seriós a Vila-real

El Lleida va resoldre el seu primer amistós de pretemporada amb un empat (1-1) davant del Vila-real B, un rival que la passada temporada competia a Segona divisió i que aquesta ho farà a Primera RFEF. Tanmateix, l’equip de Marc García va saber resoldre la diferència de categoria amb un joc intens i la participació de tota la plantilla –inclòs el nigerià Efe Ugiagbe– per plantar cara al rival i reposar-se de l’1-0 inicial amb l’empat de Campins.

En el seu primer onze, Marc García va partir amb un esquema de 4-2-3-1, que es convertia en 4-4-2 amb Adri Gené alternant la mitjapunta i la punta d’atac, que va ocupar d’inici Naranjo. Els tres únics noms que repetien l’onze que hi havia la campanya passada van ser Iñaki en porteria, Campins, que va tornar a la seua posició natural de lateral dret, i Quadri, que va compartir el doble pivot amb el nouvingut Adri Lledó. Solbes, Operé i Domingo van completar la defensa, mentre que les bandes van ser per a Iglesias i Unai García, en una alineació amb fins a vuit cares noves.Naranjo va ser el més actiu en els primers minuts, en els quals el Lleida va oferir una imatge molt seriosa. Tanmateix, una jugada trenada del filial groguet, amb molts jugadors juvenils i del C perquè gran part de la plantilla està fent la pretemporada al primer equip, va acabar amb l’1-0 obra del davanter uruguaià Ferrari (1-0, 14’).El conjunt de Marc García va reaccionar i va empatar en una falta lateral, prolongada al primer pal i rematada de volea per Campins per igualar al 25’ (1-1). Poc després, Gené va tenir un mà a mà per avançar els seus després d’una bona passada de Lledó, que el porter va desbaratar amb una bona parada.Al descans, el tècnic blau va canviar vuit jugadors, donant entrada als altres cinc fitxatges (Parra a la porteria, Yeray, Fuentes, Iker García i Fran Pérez), que es van sumar a Musa Isah, Òscar Rubio i Cortijo. Amb els canvis, van baixar molt les arribades a les àrees i el Lleida només va inquietar amb un cop de cap de Yeray i un xut de Fran Pérez. Quan es complia l’hora de partit, també van entrar Combes, el juvenil Urrea i Efe –que va tenir un bon debut– per donar descans a Gené, Naranjo i Iglesias. L’ocasió més clara per trencar l’empat va caure del bàndol local, amb un xut des del centre del camp que es va estavellar al travesser.

Joan Campins celebra amb Adri Gené el primer gol blau de la pretemporada que va valer l’empat.

Marc García: “S’han vist moltes coses que volem veure més endavant”

El tècnic del Lleida, Marc García, se’n va anar amb “moltes més sensacions positives que negatives” després del debut com a entrenador blau “en el qual s’han vist moltes coses de les que ens agradaria veure més endavant”, va declarar. L’entrenador va destacar que “ens hem enfrontat a un rival de nivell que ens ha donat una lliçó, que hem de jugar sempre de tu a tu davant de qualsevol rival”. Malgrat considerar que “hem estat molt bé pel poc temps que portem”, va reclamar “ser més agressius en atac i finalitzar més i que els centrals siguin més valents”. Sobre la formació de l’equip, va dir que “no té per què ser la que utilitzi en temporada”.