Nadal i Alcaraz s'acomiaden de les medalles en dobles

Rafael Nadal i Carlos Alcaraz van perdre davant dels nord-americans Austin Krajicec i Rajeev Ram (6-2 i 6-4) i van quedar fora de la lluita per les medalles del torneig de dobles masculí. Tanmateix, el murcià sí que hi podrà optar en el quadre individual, ja que poques hores abans va superar (6-4, 6-2) el rus Roman Safiullin i és l’única esperança del tenis espanyol juntament amb la parella femenina de dobles, formada per Cristina Bucsa i Sara Sorribes, que jugarà avui els quarts de final.

Tanmateix, el murcià va pagar l’esforç del partit d’individuals i no va poder contribuir al somni olímpic de Nadal, que es va acomiadar del quadre individual dilluns amb una dura derrota davant de Djokovic, i ahir va firmar un adeu que apunta a definitiu de París.El balear va ser acomiadat amb honors de la pista Phillipe Chatrier per un públic sempre entregat i que acaba per assumir el final a què es veu abocat, superat pel temps, condicionat per la salut, l’home més rellevant en la competició de la qual fan gala, Roland Garros. Va ser un adeu que es va veure venir gairebé des del principi del partit davant dels nord-americans Austin Krajicek i Rajeev Ram, dos doblistes més que consolidats que van impedir el transvasament dels espanyols a les semifinals.Una dupla mediàtica, història del tenis pel que representava veure el mite dels 22 grans amb el noi prodigi, però sense experiència. Així ho va demostrar una Philippe Chatrier collant Krajicek en l’últim servei. Els espanyols van tenir tres boles de break per allargar el matx però els americans van passar. Ram i Krajicek van acabar amb el somni de Nadalcaraz. Els nord-americans van brillar en el primer set i després van evitar la reacció del balear i el murcià. Li va costar més el partit a Alcaraz i, amb un break a dalt des del primer joc, els nord-americans no van donar opció (6-2).El nivell va baixar una mica en Ram i Krajicek i els espanyols van buscar la manera de ficar-se en el partit, inquietant quan restaven però sense aconseguir la bola de break que van aprofitar els americans en el setè joc, en què Alcaraz va cedir el seu servei en blanc. Contra les cordes, el de Manacor i el murcià van apretar al final i van aconseguir tres boles de break en el 5-4, que els seus rivals van salvar bé per tancar el partit amb un servei directe.

Els ‘hispans’ suen per derrotar Japó

Els hispans van aconseguir ahir un treballat triomf per 37-33 davant de Japó, entrenat pel tècnic del Barcelona Antonio Carlos Ortega, que els situa amb quatre punts al capdavant del grup A de la fase prèvia del torneig olímpic d’handbol masculí, empatats amb Alemanya i Croàcia, un pas endavant en la recerca dels quarts de final.

EUA guanya a mig gas Sudan del Sud

Estats Units va sumar ahir la segona victòria en la fase de grups al derrotar Sudan del Sud (103-86) jugant a mig gas. Bam Adebayo, amb 18 punts, va ser aquesta vegada el màxim anotador del Dream Team.

Més opcions a medalla en boxa i rem

La boxa espanyola és a una victòria de fer història, i amb quatre opcions de medalla. Enmanuel Reyes, Ayoub Ghadfa, Rafa Lozano Junior i José Quiles. Tots s’assegurarien el bronze si vencen els respectius combats. En cas d’aconseguir-ho, trencarien una ratxa de 24 anys sense metall per a un púgil espanyol. En rem, la selecció espanyola ha assegurat, després del pas en dos sense timoner de Jaime Canalejo i Javier García, dos embarcacions a les finals.

Primer or de la història de Guatemala

La guatemalenca Adriana Ruano va guanyar ahir al camp de tir de Chateuraux l’or olímpic en fossa, un triomf històric per al seu país, que mai havia pujat a dalt de tot del podi en uns Jocs.