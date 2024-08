L'Atlètic Lleida cau a Reus

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Lleida va perdre ahir per 1-0 al camp del Reus Reddis en el que era el seu primer partit amistós de pretemporada, jugat tan sols cinc dies després d’haver iniciat els entrenaments sota les ordres de Gabri García, tècnic aquesta temporada de l’equip lleidatà.

Davant d’un rival de la mateixa categoria, la Tercera RFEF, l’Atlètic Lleida va mostrar bons detalls, encara que lògicament va acusar la falta de rodatge i més després d’un estiu en què l’equip ha incorporat 19 jugadors.A la primera part, l’equip lleidatà va saltar al camp amb una intensitat alta, però patia en defensa, cosa que va aprofitar el Reus Reddis per arribar amb perillositat a la porteria defensada per Pau Torres. Aquest sofriment en el primer quart d’hora va suposar que una centrada lateral l’aprofités Joan Torrents per anotar l’1-0 (17’).

A partir d’aquí l’Atlètic Lleida es va tancar millor, va reajustar línies i va començar a buscar la porteria local. Amb el pas dels minuts l’equip lleidatà se sentia cada vegada més còmode. Els dos equips volien la pilota, la qual cosa donava al partit un ritme alt que, al seu torn, deixava clar que les cames encara tenien acumulada poca càrrega de treball. Amb el resultat d’1-0 es va arribar al descans.

Gabri volia veure en acció tots els seus jugadors, cosa que va provocar un canvi massiu a la mitja part i que l’equip que va saltar al terreny de joc a la segona fos totalment diferent. L’Atlètic Lleida continuava volent la pilota i buscava les seues opcions creant perill des de les bandes.Els lleidatans intentaven crear perill i la seua millor ocasió va ser una rematada des de fora de l’àrea de Fernando Albín. En qualsevol cas, els atacs visitants solien topar amb la ben organitzada defensa local. Ja no hi hauria més gols, amb la qual cosa el matx va finalitzar amb 1-0, però malgrat la derrota l’equip de Gabri va demostrar que, malgrat els pocs dies de treball, va poder plantar cara a un rival de la mateixa categoria i va deixar bones sensacions amb el seu joc.

Els lleidatans tornaran als entrenaments demà i dimecres afrontaran el seu segon amistós, en aquest cas al camp del Mollerussa, un equip també de Tercera RFEF. En total, l’Atlètic Lleida ha programat vuit amistosos abans de començar la Lliga.

Gabri García, tècnic de l’equip lleidatà: “Del que es tracta ara és d’anar agafant ritme”

El tècnic de l’equip lleidatà, Gabri García, va dir que “la valoració a aquestes altures de la temporada és positiva. El que busquem és anar coneixent-nos i quant a la condició física es tracta d’anar agafant ritme. Era el primer partit i sempre és positiu perquè vas veient els jugadors”. Va afegir que “quant al resultat els entrenadors sempre diem que no és important, lògicament ens agrada guanyar sempre, però el principal és veure els jugadors en una plantilla totalment nova, que està en construcció”.