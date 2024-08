Abonament a 35 euros per a la Lliga Catalana a Tarragona

Els aficionats que vulguin assistir a l’estrena de l’Hiopos Lleida a la Lliga Catalana ACB 2024 ja poden adquirir l’abonament per a la competició, que es disputarà de l’11 al 15 de setembre al Palau d’Esports Catalunya de Tarragona. L’abonament per als set partits de la Lliga pot adquirir-se, a un preu de 35 euros, a través del web de l’ajuntament de Tarragona. També existeix una oferta exclusiva per a grups de clubs i escoles federades, aplicable a col·lectius de 20 persones, gràcies a un acord de l’ajuntament amb la Federació Catalana de Bàsquet (FCBQ), que permet adquirir els abonaments a un preu de 20 euros. L’equip de Gerard Encuentra iniciarà la pretemporada el dimecres de la setmana que ve, el 14 d’aquest mes.

Tal com va establir en el seu dia el sorteig, els sis equips participants han quedat enquadrats en dos grups de tres. L’Hiopos Lleida està en el Grup 2, al costat de Joventut de Badalona i Baxi Manresa, mentre que el Grup 1 l’integren Barcelona, Bàsquet Girona i Morabanc Andorra. L’equip de Gerard Encuentra debutarà el dijous 12 de setembre davant del Baxi Manresa, a les 18.30, mentre que el divendres 13 es mesurarà al Joventut de Badalona a les 21.00. El primer matx d’aquest grup el jugaran Joventut i Manresa, el dimecres 11 de setembre, a les 20.30. Els primers de cada grup es classificaran per a la final, que es disputarà el diumenge dia 15, a les 19.00.D’altra banda, Kenny Hasbrouck, la renovació del qual va anunciar el club la setmana passada, va enviar ahir un missatge a l’afició del Lleida a través de les xarxes socials. El jugador diu: “Hey, Kenny Hasbrouck és aquí. Estic content de tornar amb l’equip, estic content de tornar a Lleida”, i afegeix que “us trobo a faltar, petits. Estic desitjant veure-us una altra vegada i fem que la cosa comenci a rodar. Lleida és ACB!”, conclou. Hasbrouck és l’únic jugador, juntament amb Rafa Villar, que continua a la plantilla dels jugadors que van aconseguir l’històric ascens. El club va acordar fa setmanes la continuïtat del nord-americà, però no va firmar el contracte fins que va tornar de Veneçuela, on va jugar la Lliga.