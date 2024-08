Curry guia EUA al seu or número 17

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció d’Estats Units es va proclamar campiona olímpica de bàsquet per cinquena vegada seguida, elevant a 17 el seu propi rècord històric de títols, després de derrotar a la final dels Jocs de París el 2024 l’amfitriona, França, per 87-98. Victor Wembanyama, la jove estrella local, va ser el màxim anotador del partit, amb 26 punts, mentre que Stephen Curry, amb 24 i 8 triples, va ser el màxim realitzador d’Estats Units, amb la que Kevin Durant es va convertir en el basquetbolista més premiat de l’olimpisme, amb quatre ors.

Abans dels Jocs de París 2024, Kevin Durant –que no necessita presentació– ja ho havia guanyat tot en el món del bàsquet. Però després de la cita olímpica que es clausura avui KD ja és únic.Després de derrotar ahir França, va compartir galons amb dos estrelles més de la talla de LeBron James i Stephen Curry –dirigits pel no menys estel·lar Steve Kerr–, Durant ja és l’únic home de la història amb quatre ors olímpics en l’esport de la cistella (la seua compatriota Diana Taurasi pot guanyar el sisè avui en la competició femenina).LeBron va igualar en els Jocs de París els tres ors i el bronze que havia guanyat Carmelo Anthony –fins dijous passat el basquetbolista més premiat de la història olímpica; però Durant els va superar tots dos al guanyar. El cinquè seguit dels States, que van elevar a 17 el seu propi rècord històric de títols.En l’altre bàndol va brillar Victor Wembanyama. Ha estat una de les estrelles d’aquests Jocs de París, adulat pel públic, aclamat pel país que el mira com un dels grans del bàsquet, però no va poder destronar Estats Units.D’altra banda, la selecció de Sèrbia, liderada per Nikola Jokic, va guanyar ahir el partit pel tercer lloc, disputat a l’Arena Bercy de la capital francesa, a Alemanya (83-93). Va aconseguir d’aquesta manera la medalla de bronze en el torneig olímpic i es va venjar, a més, de l’última final del Mundial, que s’havien anotat els alemanys. Jokic, amb un triple doble (19 punts, 12 rebots i 11 assistències) i la millor valoració del partit (36), va compartir honors de màxim anotador del partit amb el seu company Vasilije Micic i va capitanejar la victòria de l’equip que dirigeix l’extècnic barcelonista Svetislav Pesic.

Els EUA guanyen Brasil i recuperen l’or en futbol femení

La selecció femenina de futbol d’Estats Units va guanyar ahir la final de París al Brasil (1-0) i es va penjar el cinquè or olímpic (no el guanyava des de Londres 2012), ratificant així el seu domini mundial. Brasil, amb la llegenda Marta Vieira, es va tornar a quedar a les portes, al perdre la seua tercera final en uns Jocs contra les nord-americanes.