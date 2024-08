L'Hiopos Lleida oficialitza la incorporació de Luka Bozic

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida va fer ahir oficial l’acord amb el València per a la cessió de Luka Bozic, l’MVP de la Lliga Adriàtica les dos últimes temporades a les files del Zadar croat. Es tracta d’un jugador polivalent, com li agrada a Gerard Encuentra, que pot jugar de 3 o de 4.

Tal com va avançar SEGRE, el club lleidatà fa ja setmanes que negociava per aconseguir els serveis del jugador croat, de 28 anys i 2 metres d’altura. L’acord s’ha demorat més del que estava previst perquè el club valencià volia incloure al contracte de cessió una clàusula que li permetés recuperar el jugador durant la temporada, una cosa a què l’Hiopos Lleida es va negar. Finalment, el València ha renunciat a aquesta pretensió i Bozic ja és jugador de l’equip lleidatà.

Joaquín Prado, director esportiu del club, va valorar molt positivament l’arribada del jugador. “Estem molt satisfets amb la incorporació de Luka Bozic. És un jugador que ve d’una fantàstica evolució en les últimes temporades, jugant a un gran nivell a la Lliga Adriàtica i sent estadísticament el millor jugador de la competició la passada temporada amb el Zakar”, va explicar. De Bozic va destacar també que “va ser capaç d’aportar en moltíssimes facetes ofensives, tant en anotació com en capacitat per generar per als seus companys. És molt bon passador, amb una bona capacitat de retruc. Creiem que ens pot ajudar en moltes facetes del joc i està preparat per ser un jugador important, sempre depenent de la seua adaptació, com pensem sempre dels jugadors que debuten a la competició, però creiem que la seua capacitat d’adaptació serà bona i que serà un jugador molt important per a aquesta temporada”, va concloure.Amb Bozic, l’equip ja té nou jugadors. La resta són el base Rafa Villar, l’escorta Kenny Hasbrouck, l’aler Oriol Paulí, l’ala-pivot finlandès Alexander Madsen, l’escorta Michael Caicedo, l’ala-pivot targarí Pierre Oriola, l’aler Thomas Bropleh i l’escorta Corey Walden. El club també ha arribat a un acord amb el base Dee Bost. La plantilla té previst fer el primer entrenament oficial dilluns vinent.