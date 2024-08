Plata europea júnior per a Espanya amb Jan Vicente i Azuka Mbelu, del Cadí

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Espanya va aconseguir ahir una medalla de plata per equips, en l’Europeu d’eslàlom que es disputa a Cracòvia. La patrulla formada pels palistes del Cadí la Seu Jan Vicente i Azuka Mbelu, juntament amb Oier Díaz, es va proclamar subcampiona d’Europa júnior en C1. La medalla d’or va ser per a França, que va totalitzar un temps de 110.11, mentre que l’equip representant d’Espanya va quedar a 10.55 centèsimes dels guanyadors. El bronze va ser per a la selecció d’Eslovàquia.

Avui es disputen les semifinals de K1, per a les quals es van classificar els palistes del Cadí la Seu Manel Contreras, Carla Carrillo, Thyzzian Torras, Jan Vicente, Anna Simona i Jana Planes, a més de Faust Clotet, de l’Associació Esportiva Pallars, i de Miquel Farran, del Club Nàutic Mig Segre de Ponts.Demà es disputaran les semifinals de C1 amb Azuka Mbelu, Jan Vicente i Anna Simona i les de caiac cros, amb Miquel Farran i Jan Vicente. Faust Clotet, or en el Mundial del mes de juliol passat, va quedar eliminat.D’altra banda, a la localitat lleonesa de Sabero s’està disputant el Campionat del Món de descens en aigües braves, on el sicorista Xavi Miralles ha estat plata en categoria Màster. Només el va superar el francès Laurent Martinat.