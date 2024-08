Lleida TV retransmetrà els dos primers partits de lliga del Lleida CF, que seran a porta tancada

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida Televisió emetrà en directe els dos primers partits de lliga del Lleida CF, el 7 i 14 de setembre, a les 19.30 hores, contra l’Atlético Balear i contra el Cornellà. Aquest dos encontres es disputaran a porta tancada, en compliment de la sanció imposada al club lleidatà per la Federació pels fets del partit contra el Yeclano al Camp d’Esports, durant el play-off d’ascens del passat 12 de maig. Aquell partit es va suspendre al minut 93 després que diversos aficionats de la tribuna del Camp d'Esports llancessin ampolles d'aigua a la zona de la banqueta del Ieclà. L'àrbitre va aturar el partit i, després de diversos minuts d'incertesa, el partit no es va reprendre. El jutge disciplinari únic va considerar els fets com “una infracció molt greu”, per la qual cosa va determinar el tancament del Camp d’Esports per dos partits, i va interposar al club una multa de 6.001 euros.

Els partits contra l'Atlético Balear i contra el Cornellà, a porta tancada, també es podran seguir des d'una pantalla gegant que el club instal·larà a l'exterior del Camp d'Esports. "El club liderat per Luis Pereira fa, una vegada més, un altre important esforç econòmic per tal de satisfer la demanda de l’afició blava assumint la totalitat del cost tant de la col·locació de la pantalla a l’exterior de l’estadi com del desplegament tècnic necessari per a emetre el senyal amb la imatge dels partits", ha explicat el Lleida CF aquest divendres a través d'un comunicat.