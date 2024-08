“Els equips hauran de patir, al Barris Nord”

Pierre Oriola va explicar ahir que, davant d’una Lliga “exigent, que no serà fàcil”, l’objectiu de l’equip ha de ser “donar resposta a la pista al que ha fet la gent a Lleida, que s’ha bolcat amb el club, com demostren els 4.000 abonats que hi ha”. Durant la seua presentació, el de Tàrrega va assenyalar que “els equips han de patir al Barris Nord. No els hem de posar les coses fàcils i cal guanyar el màxim de partits a casa a més d’intentar treure alguna cosa fora”, tenint en compte que “mantenir-nos a l’ACB és un repte molt bonic. Estic molt il·lusionat. No hem de mirar més enllà de mantenir-nos perquè seria un error i tot el que vingui serà un premi”.

Joaquín Prado va obrir la presentació, la primera que fa l’Hiopos Lleida d’un dels seus fitxatges, afirmant que “estem davant de la presentació més innecessària en la història del Força Lleida”, en relació amb el gran palmarès que té el jugador, campió de Lliga amb el Barça i el València i campió del món amb Espanya. “Va formar part de la primera plantilla de la història del club (temporada 2012-13) i m’alegra retrobar-nos amb ell. No soc objectiu amb ell i tot el que en digui quedaré curt”.Oriola es va mostrar satisfet de formar també part “de la primera plantilla a l’ACB de la història d’aquest club. Per a mi és molt especial tornar a Lleida, soc de Tàrrega i estic al costat de casa. També sé que és especial per a molta gent”.Va afegir que “vinc a aportar experiència, ajudar els companys i intentar sumar en totes les facetes, no només en punts, que també, però hi ha coses que són intangibles, no són tan vistoses però al final fan que l’equip funcioni”, i va recordar que quan era més jove “si no feia 20 punts en un partit m’enfadava i un company al Sevilla, Berni Rodríguez, em va dir que havia de ser com la quilla d’un vaixell, perquè si es trenca la quilla es desequilibra tot. I és el que intento”.

Va valorar molt el treball que ha fet el club: “No és fàcil pujar a l’ACB i més quan el club no té experiència, perquè l’anterior etapa era un altre club. El que va fer l’any passat va ser espectacular i la resposta de la gent, també. El club ha evolucionat molt. Estic molt il·lusionat”, i va afegir que “hem de ser ambiciosos, però sense perdre de vista que som els nous. Cal aconseguir seguir a l’ACB l’any que ve”.