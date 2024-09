Victòria èpica de l'aragonès Pablo Castrillo al Cuitu Negru

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El ciclista espanyol Pablo Castrillo (Kern Pharma) es va adjudicar ahir la quinzena etapa de la Vuelta a Espanya 2024, disputada entre Infiesto i Valgrande-Pajares Cuitu Negru sobre 143 quilòmetres, mentre que l’australià Ben O’Connor (Decahtlon AG2R-La Mondiale Team) va aconseguir salvar el liderat a la general.

L’oscenc va aconseguir el seu segon triomf d’etapa en aquesta edició en una històrica ascensió al Cuitu Negru en el qual va ser capaç d’imposar-se en una fuga d’altíssim nivell, exhibint la seua gran qualitat en el seu debut en una gran volta. En la lluita per la general, l’espanyol Enric Mas (Movistar Team) va ser el millor dels favorits, que va entrar amb l’eslovè Primoz Roglic (Red Bull-BORA Hansgrohe), i va avantatjar en 38 segons el líder O’Connor, que va aconseguir salvar el primer lloc sabent patir en els últims quilòmetres. L’avantatge de l’oceànic ara és de 43 segons sobre Roglic a falta de l’última setmana, mentre que Mas és tercer a 2:23. L’etapa va transcórrer amb gran velocitat, amb intents d’escapada protagonitzats per alguns corredors destacats d’aquesta Vuelta, com l’espanyol Marc Soler (UAE Team Emirates) o el triple guanyador en aquesta edició, el belga Wout van Aert (Team Visma-Lease a Bike).