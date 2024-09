Debut del Lleida a casa sense públic

El Lleida CF s’enfronta avui (19.30) a l’Atlètic Balears, que suposa un “duel en el qual pujaran al ring dos pesos pesants de la categoria i ens mirarem als ulls”, segons va declarar ahir en roda de premsa el tècnic blau, Marc Garcia, que “espera un partit molt obert” en el qual també considera que el seu equip pot mostrar una versió “millorable” respecte a la de la primera jornada a Eivissa, que es va concloure amb un empat sense gols.

Tanmateix, va lamentar que “no tindrem el punt a favor de l’afició, que es perdrà un partit bonic de veure”, ja que el duel serà a porta tancada. Per això, el club ha organitzat una fan zone fora de l’estadi, que obre a les 18.00 hores, on també es podrà seguir el partit en una pantalla gegant amb el senyal de Lleida TV, que també emetrà el partit en directe.

“Soc molt autocrític i la lectura que faig de l’altre dia és negativa. Amb la pilota hem de ser més perillosos. Crec que la vam tenir molt però no vam acabar de generar”, va reflexionar Garcia, abans de rebre un acabat de descendir i candidat a l’ascens com l’Atlètic Balears, un rival del qual va destacar que “en model de joc s’assembla bastant a nosaltres, perquè vol tenir la pilota, robar alt i té jugadors de molta qualitat”.

Encara sobre el partit a Eivissa, va destacar que “en línies generals, firmaria tenir quatre o cinc ocasions i que només et xutin una vegada”. Més enllà de les seues sensacions, també va reflexionar que “entenc la il·lusió que tenim tots de fer coses en gran, però la viabilitat del projecte també passa per normalitzar situacions, i no normalitzar un empat fora de casa seria una bogeria”.

En l’apartat positiu, va destacar que “en fase defensiva vam ser tremendament sòlids” i també va celebrar que compta amb tots els jugadors, després que Fernando Cortijo es perdés la primera jornada per molèsties i ja estigui recuperat.

A més, el duel també suposarà el debut de l’equip al Camp d’Esports, que estrenarà gespa. Segons el tècnic, “la vam provar l’altre dia i estava molt millor del que podia pensar”. Tanmateix, va reconèixer que “el procés d’adaptació al camp serà una mica llarg, sobretot fins que no ens adaptem a les dimensions al cent per cent”.

El rival arriba després d’obrir la Lliga amb un triomf a casa

L’Atlètic Balears arriba al duel carregat de confiança, després de debutar amb un sòlid triomf contra l’Europa a casa (3-1). A més del duel entre lleidatans i balears, avui s’obre la jornada amb un Elx B-Badalona Futur (16.00) i també hi ha un Sant Andreu-Andratx (20.00).