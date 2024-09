Espanya suma dos medalles més i ja n'ha guanyat 38

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els bronzes de la val·lisoletana Marta Arce en judo i de la parella de dobles de tenis en cadira de rodes formada per Martín de la Puente i Dani Caverzaschi va permetre a Espanya assolir les 38 medalles a falta de dos jornades de competició per concloure els Jocs Paralímpics de París. Espanya acumula 7 ors, 10 plates i 21 bronzes i està situada al lloc tretzè del medaller general quan queden dos jornades de competició. La Xina (80 ors, 63 plates i 41 bronzes), la Gran Bretanya (42, 32 i 24), els Estats Units (31, 35 i 18), els Països Baixos (24, 14 i 10) i Itàlia (20, 13 i 29) ocupen les cinc primeres posicions. Amb aquestes dos medalles, Espanya supera les 36 que havia aconseguit a Tòquio.

Els tenistes Martín de la Puente i Dani Caverzaschi van fer història per a aquest esport, ja que mai no havien guanyat un metall paralímpic. La parella va remuntar els francesos Stéphane Houdet i Frederic Cattaneo per 4-6, 6-4 i 10/5.Marta Arce va guanyar el bronze en la categoria J2 menys -57 quilos, després de vèncer la brasilera Lucía da Silva per un ippon als set segons. És la seua quarta medalla paralímpica.