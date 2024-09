El límit salarial dels clubs espanyols canvia després del mercat de fitxatges: així queda ara

Publicat per EFE Verificat per Creat: Actualitzat:

Després del tancament del mercat d’estiu, els límits salarials dels clubs de futbol a Espanya han experimentat importants canvis de cara a la temporada 2024/25. Segons les dades publicades per LaLiga, diversos equips han vist incrementat el seu límit de despesa en plantilles, encara que el Reial Madrid es manté com el líder indiscutible en aquest aspecte.

Barcelona i Atlètic, a l’alça

Un dels clubs que ha registrat un augment més gran en el seu límit salarial és el FC Barcelona, que ha passat dels 204,16 milions d’euros el gener als 426,43 milions actuals. Aquest significatiu increment permet al conjunt blaugrana una flexibilitat més gran per afrontar fitxatges i renovacions en el futur pròxim.

Per la seua part, l’Atlètic de Madrid també ha vist créixer el seu límit salarial, encara que en menor mesura que el Barça. Els matalassers disposen ara de 310,75 milions d’euros, davant els 303,41 milions del mes de febrer passat.

El Reial Madrid, intractable

Malgrat els augments experimentats pels seus rivals directes, el Reial Madrid continua sent l’equip amb el límit salarial més elevat de LaLiga. Rere el tancament del mercat, els blancs compten amb un impressionant límit de 754,89 milions d’euros, la qual cosa els situa molt per sobre de la resta de clubs espanyols.

La situació en altres categories

Més enllà dels grans d’Espanya, altres equips destacats han vist variar els seus límits salarials. La Reial Societat se situa com el quart club amb més capacitat de despesa (159,26 milions), seguida pel Villarreal (135,86 milions), el Real Betis (108,99 milions) i l’Athletic Club (100,82 milions).

En l’extrem oposat, crida l’atenció el cas del Sevilla FC, el límit salarial del qual ha caigut dràsticament fins els 2,50 milions d’euros, el més baix de tota la Primera Divisió.

Quant a la Segona Divisió, el Cadis CF lidera la classificació amb un límit de 18,84 milions, per davant de l’Elx CF (14,99 milions) i de l’acabat d’ascendir Deportivo de la Corunya (13,45 milions).

Què inclou el límit de cost de plantilla?

El Límit de Cost de Plantilla Esportiva (LCPD) és l’import màxim que cada club pot destinar durant una temporada a despeses relacionades amb la seua plantilla esportiva. Això inclou salaris fixos i variables, seguretat social, primes col·lectives, despeses d’adquisició (incloent comissions per a agents) i amortitzacions derivades de la compra de jugadors.

A més del primer equip, el LCPD també engloba les despeses en filials, planter i altres seccions esportives del club.

El paper de LaLiga en l’assignació de límits

Encara que cada club proposa a LaLiga el seu propi límit de cost de plantilla, és l’Òrgan de Validació de la patronal l’encarregat d’aprovar-ho o rectificar-lo, sempre amb l’objectiu de garantir l’estabilitat financera de les entitats.

Es pot destacar que la sol·licitud de LCPD que tramita un club no sempre coincideix amb el seu límit màxim, ja que pot sol·licitar un import inferior si així ho estima oportú per ajustar-se al seu pressupost de despeses esportives. Així mateix, el fet que un club tingui assignat un determinat límit no implica necessàriament que vagi a consumir-lo en la seua totalitat.

En definitiva, el tancament del mercat de fitxatges ha implicat importants variacions en els límits salarials dels clubs de futbol espanyols. Mentre que Barcelona i Atlètic han incrementat notablement la seua capacitat de despesa, el Reial Madrid es manté com el rei indiscutible en aquest apartat.

Serà interessant seguir de prop com evoluciona la situació econòmica dels equips al llarg de la temporada 2024/25 i quin impacte tenen aquests canvis en l’esdevenir de la competició. Els aficionats al futbol a Espanya tenen per davant una campanya apassionant, tant dins com fora dels terrenys de joc.