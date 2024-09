Saragossa homenatja Teresa Perales a l'igualar les 28 medalles de Phelps

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Saragossa va homenatjar ahir la nadadora Teresa Perales després de la seua participació en els Jocs Paralímpics de París, en els quals va aconseguir una nova medalla i va assolir les 28, rècord que comparteix amb el nadador nord-americà Michael Phelps. La nadadora saragossana va acabar tercera en la prova de 50 metres esquena S2 amb el mèrit afegit que ho va fer després que el 2023 perdés la mobilitat del braç esquerre a causa d’una neuropatia, la qual cosa la va obligar a adaptar-se a una nova manera de nadar, només amb el braç dret, i que pràcticament hagués d’aprendre a nadar, com ella va admetre.

En l’acte, destacats esportistes olímpics com el lleidatà Saúl Craviotto, Jesús Ángel García Bragado, Carolina Marín i Rafael Nadal, a través d’un vídeo, la van felicitar. Per la seua part, Perales va recordar que l’última medalla aconseguida havia estat “més difícil que mai”. “Han estat moltes pedres i molts sots que feien pensar que era impossible. En aquesta ocasió era més difícil guanyar que mai”, va dir. També va explicar que igualar la marca de Phelps era “una anècdota que queda al paper”, que la medalla se la va emportar ella però que no tenia sentit “si no tens amb qui compartir-la com la família i els amics”.