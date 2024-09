Lleida llueix d'ACB

Publicat per Agències REDACCIÓN Verificat per Creat: Actualitzat:

Dinou anys després, Lleida torna a fer-se amb els millors equips d’Espanya en una Lliga Endesa ACB que ahir va aixecar el teló amb la presentació de la competició, que va tenir lloc a la seu oficial d’Endesa a Madrid. Rafa Villar va ser el representant de la plantilla lleidatana en un acte al qual també van assistir el president Albert Aliaga i el vicepresident Pep Castarlenas.

A més de Rafa Villar, hi van assistir Beqa Burjanadze com a representant del també debutant Leyma Corunya, així com Facundo Campazzo (Reial Madrid), Dylan Ennis (UCAM Múrcia), Juan Núñez (Barça), Jean Montero (València Bàsquet), Joan Sastre (La Laguna Tenerife), Carlos Alocén (Dreamland Gran Canària), Khalifa Diop (Baskonia), Derrick Alston Jr. (BAXI Manresa), Rafa Luz (MoraBanc Andorra), Santi Yusta (Casademont Saragossa), Tryggvi Hlinason (Surne Bilbao Basket), Sergi Martínez (Bàsquet Girona), Sergi García (Coviren Granada) i Erik Quintela (Río Breogán). Unicaja i Joventut Badalona, a Singapur i la Xina per compromisos internacionals, hi van participar amb un vídeo.

L’acte, que marca l’inici de la temporada, va comptar amb la presència de José Manuel Rodríguez Uribes, president del Consell Superior d’Esports; Antonio Martín, president de l’ACB; María Lacasa, directora general de Comunicació d’Endesa i de jugadors de tots els equips de la competició, tret dels casos esmentats d’Unicaja i Joventut.“Estem preparats per gaudir d’aquesta lliga meravellosa, superigualada i competitiva que ens emociona. La passada temporada va tenir moments impressionants fins i tot a la Copa del Rei, en la qual es veu com viuen les aficions el bàsquet a Espanya”, va expressar Uribes.

L’ACB viurà l’arrancada de la temporada amb la disputa de la Supercopa Endesa, que se celebrarà a Múrcia entre dissabte i diumenge, amb dos semifinals apassionants entre Barça i Reial Madrid i UCAM Múrcia i Unicaja, que lluitaran pel primer títol de la campanya. Una vegada disputada, serà el següent cap de setmana, 28 i 29 de setembre, quan la Lliga Endesa doni el tret de sortida a un nou curs. Sobre el lema de la temporada, Aquí hem vingut a jugar, Antonio Martín va explicar: “El lema no podia ser cap altre. Aquesta vegada, a més del que significa l’expressió, és el que hi ha en el nostre ADN de voler sorprendre la gent”.

En la presentació també hi va haver protagonisme per a les actuacions musicals, de la mà de Coti i DJ Barce, que van ser els més aclamats, i la participació de l’humorista Sergio Bezos, que va parlar amb tots els representants de cada equip, entre els quals destacaven Facundo Campazzo, jugador del Reial Madrid que va ser MVP de l’última campanya i Juan Núñez, un dels nous fitxatges del FC Barcelona.

També hi van assistir pel club el president Albert Aliaga i el vicepresident Pep Castarlenas “Obtenir la permanència és el primer objectiu i després d’això cal somiar, per què no?”

Thomas Bropleh, un dels fitxatges importants de l’Hiopos Lleida aquesta temporada a l’ACB, assumeix la seua arribada com una aposta i sap que, encara que ja va debutar a la Lliga fa dos campanyes amb el Granada, “he de demostrar una altra vegada que tinc el nivell i ajudar l’equip”, va dir el jugador novaiorquès ahir durant la seua presentació, en la qual va parlar d’objectius. “Òbviament la permanència és el primer objectiu. El primer any a ACB és molt difícil. L’any que vaig jugar a Granada vam començar molt bé però teníem un equip amb 8 jugadors de LEB. Aquí no tenim això, així que crec que podem fer més coses, ser més ràpids i tots ens podrem adaptar millor al nivell. La permanència és el primer objectiu i després d’això cal somiar, per què no?”, va inquirir.

Bropleh també va destacar l’ambient del Barris Nord. “Ja hi he jugat moltes vegades i és molt difícil guanyar aquí. Amb el nostre equip lluitarem tots els partits i aquí a casa tindrem bon rotllo amb la gent, que ens ajudarà tot l’any”, va assegurar.

Per la seua part, Joaquín Prado, director esportiu, va definir Bropleh com “un jugador complet, amb bona capacitat anotadora, però també amb uns bons bàsics defensius i que pot ajudar molt en el rebot. A més, no necessita tanta adaptació com altres dels seus companys perquè ja coneix la Lliga i el nostre bàsquet, i té una característica que és la regularitat, rendint a un nivell i amb números molt similars en tota la seua carrera”.

Villar: “No venim de passeig sinó a demostrar que podem competir”

Rafa Villar va ser el representant de la plantilla de l’Hiopos Lleida que va assistir ahir a la posada de llarg de la Lliga Endesa ACB, i ja va llançar un avís a la resta d’equips. “Que es preparin perquè el Barris Nord pressiona”, va dir el base barceloní, que va donar molta importància al suport de l’afició. “Ja des de l’any passat, no només a la Final Four, sinó durant la Lliga regular, la ciutat s’ha bolcat amb l’equip i aquesta és la nostra identitat. Ho fem per ells perquè estan a sobre nostre i ho senten com a seu. A Saragossa hi anirà força gent i la faran grossa. Serà el primer partit i cal començar bé”, va indicar.Villar, que afrontarà la seua primera temporada completa a ACB després de debutar amb el Barça de forma puntual (va jugar tres partits la temporada 22-23), va reconèixer que ja compten els dies per al debut. “Estem amb moltes ganes de començar la Lliga i de demostrar a què hem vingut.

La pretemporada és per conèixer-nos, per ajuntar peces i acabar de polir els detalls i estar preparats per començar bé contra el Saragossa”, va afirmar el base de l’Hospitalet, que va avisar que no venen a cobrir l’expedient. “Som gairebé un equip nou, però no venim de passeig, venim a fer un bon paper i a demostrar que tenim equip per competir amb els grans i fer una bona temporada”, va dir. Pel que fa a la capitania malgrat els seus 20 anys, Villar li va restar importància. “A les actes surt el meu nom, però hi ha el Kenny (Hasbrouck) i el Pierre (Oriola) que saben de què va això”, va concloure.

Núñez: “L’afició de Lleida pressiona i l’ambient és xulo”

Juan Núñez, un dels cinc fitxatges del Barça per a aquesta temporada, també sap com se les gasta l’afició de Lleida, no en va va assistir a la Final Four de la LEB Or d’aquest estiu passat. “Vaig ser present a la Final Four de Madrid i és una afició que pressiona i l’ambient és molt xulo. Tinc amics com Rafa (Villar) i Michael (Caicedo) que són allà i tinc ganes de jugar-hi. També estic content que equips i aficions amb ganes d’estar a l’ACB puguin competir”, va indicar l’ex del Reial Madrid, que aquest cap de setmana afrontarà la Supercopa enfrontant-se al quadre blanc en semifinals. “Anem amb una bona dinàmica. Continuem coneixent-nos entre nosaltres però amb ganes de guanyar”, va dir.

El club continua buscant un ‘4’ tirador

El director esportiu del club, Joaquín Prado, va reconèixer ahir que el club no es tanca les portes a tenir més de les dotze fitxes inicialment previstes. “La plantilla pot no tancar-se en dotze jugadors. A l’ACB et permeten fins a 20 jugadors (12 en acta cada partit) com a màxim. Ara estem buscant un 4 que obri el camp i amb les seues característiques ens ajudi en diverses facetes del joc, però la plantilla està oberta a tenir més jugadors perquè la competició t’ho permet i això és una cosa que ens plantegem seriosament”, va assenyalar. “Ara tenim 11 jugadors i estem preparats per començar la Lliga, però si creiem que la necessitat de l’equip i l’oportunitat del mercat et dona aquesta opció, l’aprofitarem”, va afegir Prado.

El Manresa, rival al Vila de Torrefarrera

L’Hiopos Lleida s’enfrontarà aquest dijous al Baxi Manresa en un nou test de pretemporada. En aquesta ocasió es disputarà el Trofeu Vila de Torrefarrera, a les 20.00 hores. El partit servirà, a més, com a homenatge a Jordi Piqué, exjugador i entrenador de bàsquet, i fundador i exdirectiu del Club Bàsquet Torrefarrera, a més de directiu de la Representació Territorial de Lleida de la Federació Catalana de Bàsquet (FCBQ), que va morir l’abril passat als 43 anys d’edat víctima d’un càncer que patia des de feia tres anys. Les entrades per al partit tindran un preu únic de 5 euros i la recaptació es destinarà a la Fundació Institut d’Investigació Oncològica Vall d’Hebron.