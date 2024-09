“Esports tindrà més pes aquesta legislatura”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller d’Esports Berni Álvarez va assegurar ahir ahir durant la seua visita a terres lleidatanes per primera vegada des que va accedir al càrrec que “la creació de la conselleria farà que tinguem més pes, sobretot des del punt de vista pressupostari”. Al matí, va visitar el Circuit de Catalunya de Bellpuig. L’objectiu d’aquesta visita era conèixer les instal·lacions i dissenyar un pla de treball per poder abordar els futurs reptes a nivell d’organització, inversions i relació entre administracions i el Motoclub Segre per poder així coordinar tots els implicats i conèixer tot el potencial que pot oferir el circuit per allotjar el Mundial de Motocròs.

Des de l’ajuntament de Bellpuig es va valorar molt positivament la visita i segons l’alcalde, Jordi Estiarte “s’ha confirmat la voluntat de les administracions i els interessos comuns, amb un punt de vista coincident respecte al circuit de motocròs de Catalunya”.Més tard, el conseller va visitar les instal·lacions de l’Inefc i després va participar en una dinar col·loqui amb representants d’entitats esportives de la ciutat al costat de l’alcalde Fèlix Larrosa. A la Paeria va firmar al Llibre d’Or. Larrosa, acompanyat del regidor d’Esports Jackson Quiñónez, va explicar a Álvarez el pla que està treballant el govern municipal per potenciar Lleida com a ciutat esportiva i saludable i reforçar així la seua capitalitat, també en aquest àmbit.Per la seua part, el conseller va traslladar als presidents i les presidentes dels clubs que “l’objectiu de la nova conselleria és treballar en tres eixos fonamentals: més agilitat en l’àmbit administratiu, la millora en les infraestructures i instal·lacions esportives i el desenvolupament d’un àmbit que anomenem l’Esport 360º”.