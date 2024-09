Quatre atletes del Lleida UA, a l'Estatal S-16 autonòmic

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Quatre atletes del Lleida UA (Jana Queralt, Jan Tomàs, Àlex Solà i Mariona Armero) formaran part de la selecció catalana que competirà en el Campionat d’Espanya de Federacions Autonòmiques, en categoria sub-16, que es disputarà el 5 d’octubre a Tudela (Navarra). També competirà, en el seu cas per Aragó, Rubén Cruz, del club Fraga Bajo Cinca, però que s’entrena a Lleida a les ordres de David Rubio al costat de Jan Tomàs.

Mariona Armero competirà en la prova dels 300 metres llisos i en el relleu 4x300. Per la seua part, Jana Queralt correrà el 100 metres tanques i el relleu 4x100. En categoria masculina, Àlex Solà formarà part del relleu 4x300, mentre que Jan Tomàs competirà en javelina. L’aragonès Rubén Cruz disputarà la prova de pes.Val a recordar que en el Campionat d’Espanya sub-16 disputat al juliol a Lleida Jana Queralt va ser or en 100 metres tanques, Mariona Armero també or a 300 metres, Jan Tomàs bronze en javelina i Àlex Solà, semifinalista a 300 metres. Rubén Cruz va ser plata en pes.