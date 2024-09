Rafa Villar: “Tots els jugadors han agafat l'ADN de Lleida”

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

Rafa Villar, un dels dos supervivents de la plantilla de l’ascens juntament amb Kenny Hasbrouck, al marge dels membres de l’staff tècnic, ja compta les hores perquè arribi l’anhelat debut a l’ACB i considera que l’equip desembarca preparat per a la primera batalla. “La pretemporada ha servit per encaixar peces, per conèixer-nos, i crec que estem preparats per al primer repte i, sobretot, tenim moltes ganes de començar i competir bé per intentar treure la primera victòria”, va assegurar el base de l’Hospitalet, que reconeix que serà un debut “més especial”. “Ser-hi ja l’any passat i haver viscut l’ascens és especial tant per a mi com per al Kenny i ell’, perquè pujar i després seguir a l’equip i debutar sempre ho és”, va dir.

Villar va destacar la bona comunió que hi ha en el si de l’equip i assegura que “tothom ha agafat molt ràpid l’ADN que tenim a l’equip ja des de fa temps, aquesta espurna de Lleida”. El base barceloní va destacar també el suport que tindran un any més de l’afició de Lleida, que té previst acudir en massa a Saragossa. “He vist que hi ha autocars que vindran. Ja des que vaig arribar aquí l’afició ha estat molt pròxima a nosaltres i això s’agraeix molt. Amb ells hem pogut aconseguir l’ascens i espero que aquest any segueixi en aquesta línia”, va comentar.

D’altra banda, ahir es va fer la presentació del nou autocar de l’empresa Pons que cobrirà els desplaçaments de l’Hiopos Lleida més propers. El vehicle ha estat personalitzat amb els colors i l’escut del club i a la seua presentació van assistir la totalitat d’integrants de la plantilla.En un altre ordre de coses, l’ACB va anunciar ahir que per primera vegada a la història la Lliga superarà els 100.000 abonats en aquesta arrancada de competició. Les dades dels divuit clubs participants arriben a un total de 103.875 abonats, o el que és el mateix, una mitjana de 5.770 per equip. En el cas de Lleida, la xifra actualment està vorejant els 4.000 abonats, que és la quantitat que el club es va marcar quan va presentar la campanya, ja que ha de deixar un percentatge per a entrades i compromisos.