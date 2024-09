Martín amplia l'avantatge

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Jorge Martín (Ducati) va dominar des de la primera volta la prova de MotoGP del Gran Premi d’Indonèsia, cosa que ahir va permetre al madrileny ampliar el seu avantatge en el Mundial a 21 punts sobre Francesco Pecco Bagnaia (Ducati), que va acabar tercer, darrere de Pedro Acosta (KTM). Per la seua part, el lleidatà Marc Márquez va acabar abandonant amb una avaria al motor de la seua Ducati i amb la moto en flames a la pista de servei. No era la seua millor cursa, perquè partia dotzè i s’havia quedat estancat a la setena plaça. Als que se’ls va acabar la carrera a la primera volta va ser a Jack Miller (KTM), Aleix Espargaró (Aprilia), Luca Marini (Honda) i Àlex Márquez (Ducati). El primer va caure en el primer revolt i va organitzar un amuntegament que no es va empassar Joan Mir (Honda) de miracle, però el va obligar a sortir de pista.

Les primeres voltes serien complicades per les especials condicions de la pista, amb menys agafament que la primera jornada, els pneumàtics freds i el dipòsit de combustible completament ple, que no va ser un impediment perquè Martín assumís el control del ritme de carrera des de la pole i tirant amb força per escapar-se de la resta de bon començament. En aquesta ocasió no hi va haver errors del madrileny, que, amb un ritme sòlid i molt ràpid, va anar marxant de tots els seus rivals per tenir un avantatge de gairebé un segon en la tercera volta, en la qual Acosta va superar Enea Bastianini (Ducati), que es trobava davant de Franco Morbidelli (Ducati), Marco Bezzecchi (Ducati), amb Bagnaia, Marc Márquez i Fabio di Giannantonio (Ducati) en el grup principal. Amb el pas de les voltes l’adherència de l’asfalt va començar a millorar i això va permetre que els temps de pràcticament tots els pilots fossin més ràpids. Bagnaia va aconseguir assolir el trio que marxava davant, no així Marc Márquez, que va tenir problemes amb la ruptura del motor de la Ducati, que va començar a cremar-se de manera espectacular forçant el seu abandó. Al començament de la vint-i-unena de les 27 voltes, Bastianini se’n va anar a terra en el revolt 1, deixant encara un forat més ampli entre els dos pilots capdavanters i el trio perseguidor, en el qual el més beneficiat era Bagnaia. Tot just 12 pilots quedaven a pista una volta més tard, en la 22. Bagnaia es va tornar a aprofitar d’un error de Bezzecchi per guanyar una altra posició, ja amb Morbidelli en el punt de mira, la qual cosa a la fi li va acabar donant el tercer esglaó del podi. Així va ser com va acabar la carrera, amb la victòria de Martín davant d’Acosta i Bagnaia, amb Morbidelli, Bezzecchi i Maverick Viñales (Aprilia) darrere d’ells.

Márquez, que partia des de la dotzena plaça, era setè, sense opcions de connectar amb el capdavant

Arón Canet (Kalex) va firmar la victòria en la cursa de Moto2, davant del líder del Mundial, el japonès Ai Ogura (Boscoscuro), i d’Alonso López (Boscoscuro), mentre que Sergio García (Boscoscuro) va perdre terreny en la general per culpa d’una caiguda. Sortint des de la pole, el pilot de Corbera va fer una carrera perfecta per celebrar el seu segon triomf de la temporada a la categoria intermèdia amb 6 segons de renda sobre Ogura, encara més líder del campionat. El nipó, amb 208 punts, en té 42 d’avantatge sobre García, mentre que tant Canet com Alonso López es troben a 52 del capdavant. El brasiler Diogo Moreira (Kalex), que resideix a Alcarràs, va ser intervingut aquesta setmana a Barcelona d’apendicitis i els doctors li van prohibir pujar a un avió. El seu equip, l’Italotrans, es va quedar sense pilots per competir ahir, ja que Dennis Foggia també va tenir problemes amb un queixal. Van intentar buscar un substitut i va aparèixer el nom de Bo Bendsneyder, pilot acomiadat, fa una setmana, de l’equip Preicanos. Tanmateix, el pilot dels Països Baixos segueix amb contracte en vigor. Per la seua part, el pilot colombià David Alonso (CFMoto) va fer un pas més cap al títol de Moto3 al liderar un podi en el qual el van acompanyar Adrián Fernández (Honda), que va pujar per primera vegada al calaix, i David Muñoz (KTM). Amb aquest triomf, Alonso iguala Romano Fenati com el pilot amb més victòries a la categoria lleugera, i a Motegi disposarà del seu primer match-point per alçar-se amb la corona. Dani Holgado (Gas Gas), segon del campionat i que ahir va ser sisè, es troba a 97 punts del colombià.

“Són coses que passen, que no estan a les teues mans”

“Ha sigut una pena perquè hem fet una bona sortida. Estàvem en un grup molt bo i teníem el tercer en el punt de mira. Almenys estar entre els cinc primers, que era l’objectiu. Però quan guanyem, guanyem tots i quan perdem, perdem junts. Ens han tocat coses que passen en la competició, coses que no estan a les teues mans ni en les de l’equip ni tan sols en les de Ducati. De vegades les peces mecàniques també fallen”, va manifestar Marc Márquez després d’haver de retirar-se. “No podia frenar on jo volia, ni esprémer tot el potencial en la frenades, i això ha fet que canviéssim de moto per a la carrera amb la mala sort que aquest motor s’ha trencat en cursa”, va afegir. “Continuem amb els nostres deures, que és buscar aquesta constància en carreres, que ho estàvem aconseguint i, després, l’assignatura pendent, que són les sessions de classificació”, va finalitzar el pilot de Cervera. Per la seua part, Àlex Márquez va manifestar que “algú m’ha colpejat, crec que ha estat Jack Miller. Aquestes coses passen, però és una pena. Hem perdut perdre punts a la classificació del campionat i hem perdut l’oportunitat d’esmenar els recents accidents. No hi ha gaire més a dir. Intentarem trobar una mica de confiança renovada d’aquí a uns dies a Motegi”, va afegir el lleidatà. La pròxima cursa de MotoGP està prevista per al cap de setmana al traçat japonès.

Un contenidor d’aigua amb bombolles salva el podi d’Acosta

A l’acabar la roda de premsa oficial del podi, Pedro Acosta estava assegut esperant que Jorge Martín acabés de parlar amb els periodistes espanyols perquè arribés el seu torn. No tenia l’expressió pròpia d’un segon classificat, ja que es temia una sanció de 16 segons al no mantenir durant el 60% de la prova el límit mínim de la pressió del pneumàtic davanter, fixat en 1.82 bars. La forma que va utilitzar el seu equip de demostrar que no hi havia trampes va ser al més casolana possible, desmuntant la roda de la seua KTM i submergint-la en un enorme contenidor ple d’aigua, que va confirmar que el pneumàtic estava defectuós perquè no paraven de sortir bombolles d’aire, fruit de la pèrdua d’aire que tenia. D’aquesta forma, el murcià va salvar el seu podi a Indonèsia.