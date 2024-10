Golejada necessària

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El FC Barcelona va golejar ahir el Young Boys suís (5-0) en la segona jornada de la fase lliga de la Lliga de Campions, en un Olímpic de Montjuïc que va gaudir amb la primera victòria del seu equip en aquesta Champions, amb el retorn del joc vistós i amb la tornada a l’equip d’un Frenkie de Jong que, cinc mesos després, va tornar a saltar al terreny de joc per completar la festa. Era el partit que necessitava el Barça per deixar enrere la derrota inaugural a Mònaco (1-0) i també l’ensopegada contra l’Osasuna (4-2) en l’última jornada d’una Lliga en la qual anava invicte. Contra el Young Boys, inert exceptuant un parell de jugades aïllades, el Barça va golejar, es va agradar i va rotar. Després del primer avís de Lamine Yamal, poc va tardar el Barça a obrir el marcador. Ho va fer Robert Lewandowski, en el minut 8, culminant amb una passada a la xarxa, lliure de marca a l’interior de l’àrea petita, una gran jugada col·lectiva (1-0).

Si ja ho semblava en un inici, després de l’1-0 va quedar ràpidament constatat que el Barça buscaria la porteria rival en un frontó, en un setge amb pilota, mentre que els suïssos, que ocupen la penúltima plaça a la Lliga suïssa, intentarien sobreviure al contraatac. Ho van provar Jules Koundé, de lluny, i Ferran Torres, ficant-se des de la banda esquerra cap a dins abans de disparar per sota. S’anava agradant el Barça, malgrat que el pas dels minuts sense poder ampliar la diferència va portar l’equip a anar, potser sense voler-ho, abaixant el ritme. Per despertar-se n’hi va haver prou amb una primera arribada del Young Boys, amb una centrada lateral que no va tocar ningú fins que la pilota va arribar a Ebrima Colley, que va rematar ras i massa creuat. Així, poc després, en el minut 34, el capità Raphinha va aconseguir posar el 2-0 en el marcador en una jugada una mica oportunista, rematant dins de l’àrea després d’un doble rebot a la defensa suïssa a xut de Pedri. Iñigo Martínez, molt fi en aquesta arrencada de temporada, es va afegir a la festa poc després amb un cop de cap creuat, volant alt abans de rematar una centrada preciosa de Pedri en una falta lateral (3-0).Malgrat la còmoda renda, el Barça va saltar endollat al terreny de joc a la segona meitat i aquesta vegada va ser una acció a pilota aturada la que va moure el marcador. Centrada amb rosca de Raphinha al segon pal, passada de cap d’Iñigo Martínez al centre de l’àrea i allà, Lewandowski va posar el cap i va marcar el segon de la nit per a ell (4-0). En aquell moment, va començar Flick a rotar i canviar jugadors –donant entrada a Ansu Fati i Héctor Fort– i el Young Boys va tenir una enorme doble ocasió per poder inaugurar el seu marcador. Però la canonada de Joel Monteiro se’n va anar al travesser i el xut posterior de Jaouen Hadjam el va treure Marc Casadó, molt encertat. Però el Barça es va recompondre i aviat va començar la recerca de la maneta. Això sí, amb un Ansu Fati ficat d’interior, no a la banda ni a la punta. Tanmateix, l’esmentada posició li va durar fins que va tornar a l’equip Frenkie De Jong, que va reaparèixer després de caure lesionat el 21 d’abril. El neerlandès va tenir un quart d’hora final en el qual la fortuna va acompanyar el Barça per anotar el 5-0, ja que una bona centrada de Balde va acabar amb un autogol de Camara. Per tancar la festa, hi va haver el debut d’Andrés Cuenca, un jove central de 17 anys.