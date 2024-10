Homenatge del Govern català als olímpics i paralímpics

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller d’esports Berni Álvarez, van encapçalar l’acte de reconeixement als esportistes catalans als Jocs Olímpics i Paralímpics de París. Illa va afirmar que “tant si guanyeu medalles com si no, sou esportistes d’elit i un orgull per al país”. Va assegurar que el Govern vol ser al seu costat i reconèixer-los aquesta fita, perquè “pugueu continuar construint un camí d’èxits compartits amb la societat catalana”.