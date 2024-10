La Paeria de Lleida treballa per impermeabilitzar la coberta del Barris Nod i acabar amb les goteres

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcalde Fèlix Larrosa va assegurar ahir que els problemes de goteres que pateix el pavelló Barris Nord ja des de la seua construcció el 2001 quedaran solucionats de forma definitiva amb els treballs d’impermeabilització que ja havien començat abans que la pluja els agafés per sorpresa dimecres passat i provoqués de nou filtracions a la coberta que van afectar de ple el parquet acabat d’estrenar.

Fins a aquell dia s’havien impermeabilitzat gairebé 1.900 metres quadrats de superfície i en els propers dies es completarà tota la coberta, una actuació que pretén acabar per sempre amb les goteres. “Hem tingut la mala sort que mentre treballaven es va posar a ploure i això ha tingut alguna incidència, que es va agreujar pels mateixos treballs que s’estaven fent, ja que el fet que la part central estigués impermeabilitzada va provocar un efecte banyera, però diumenge estarà tot acabat”, va assegurar ahir Larrosa durant la visita al Barris Nord per supervisar totes les millores que s’han fet per afrontar la participació a l’ACB.

Ahir s’instal·laven les últimes lones als finestrals superiors. - AMADO FORROLLA

El paer en cap va xifrar el cost d’aquesta partida en prop de 100.000 euros, que ja s’inclou en un global d’inversions que el consistori té previst fer durant els propers anys i que ascendeix a sis milions d’euros.Larrosa va supervisar les millores que s’han fet i les que encara s’estan emprenent per a l’estrena de lliga de l’Hiopos Lleida a casa davant del Barça aquest diumenge, com la il·luminació led i les lones que ahir s’estaven acabant d’instal·lar als finestrals superiors de la zona del Dragon Khan per evitar els rajos del sol. També va aprofitar per parlar amb els jugadors i desitjar-los sort.