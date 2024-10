“No hem abaixat els braços”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

lleida

El tècnic de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, va lamentar haver comès “moltíssims errors” durant el joc, i va assegurar que “és una llàstima perquè hem estat en el partit, però no hem estat l’Hiopos Lleida que volem ser”. En aquest sentit va afegir que “em fa ràbia perquè en els últims cinc minuts, anant a l’èpica, ens hem ficat en el partit una altra vegada i et quedes amb el mal sabor d’haver-ho pogut fer abans”. Això sí, Encuentra va mirar també el costat positiu del partit:“Em quedo que l’equip quan pitjor semblava estar ha tornat a donar la cara. L’equip no ha abaixat els braços contra el totpoderós Barça”, va lloar.

L’entrenador lleidatà va tenir clar on va ser la clau de la derrota: “Hem comès moltes fallades, tirs alliberats que no hem anotat, errors no forçats i, per damunt de tot, ens ha faltat energia, que és el que m’enfada, perquè és el que podem controlar nosaltres”, va indicar. A més, va deixar clar que “som de Lleida i la gent de Lleida vol gladiadors que es morin per cada pilota”.Pel que fa a l’afició que va omplir el pavelló lleidatà, Encuentra va agrair que “el Barris ha estat espectacular, ple fins a la bandera. Anàvem dotze punts avall i continuaven animant. Són el gran valor de tot això, i per això me’n vaig enfadat, perquè volíem dedicar una victòria a aquesta gent que no deixa de donar-nos suport i fa esforços molt grans per seguir-nos”. Més enllà de les seues declaracions, el tècnic també va voler mostrar agraïment amb l’afició que va omplir el Barris assistint a la roda de premsa amb una samarreta del grup d’aficionats del conjunt lleidatà Nucli Bordeus.

El tir exterior llasta les possibilitats de guanyar

Fins a l’últim minut del partit el balanç des de la línia de tres de l’equip mostrava un esgarrifós 3 de 31, sense arribar ni tan sols al deu per cent d’encert, i això davant d’un totpoderós Barça es paga.

La llotja també va presentar un ple total

El llotja oficial del Barris Nord, que 19 anys després tornava a ser operativa (a la LEB estava a peu de pista), també va presentar un ple absolut. Hi van assistir l’alcalde, Fèlix Larrosa; el president de la Diputació, Joan Talarn; i el nou conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, que va jugar l’anterior debut del Lleida fa 23 anys.

El Girona s’endú l’altre derbi amb el Manresa

El Girona va estrenar ahir el caseller de victòries després de guanyar l’altre derbi català de la jornada contra el Manresa, que va batre 84-80. Per la seua part, l’Unicaja va atropellar el Granada i comparteix liderat amb el Barça, i el Reial Madrid va sumar la primera victòria al superar el Saragossa.

«Ha estat un partit molt dur. Ha estat molt bonic i increïble veure la gent dos hores abans animant» «Ha estat un ambient fantàstic, fa goig jugar fins i tot de visitant, serà dels millors de la competició»