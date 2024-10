Lewandowski, decisiu

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Robert Lewandowski va regnar ahir a Vitòria amb tres gols en el primer temps que van confirmar el liderat del Barcelona, que es va imposar al Deportivo Alabès per 0-3. El camí es va aplanar molt ràpid per als blaugranes, que es van avançar als 7 minuts i al 32 ja havien aconseguit els tres gols. Amb aquests tres encerts, el davanter polonès ja en suma 10 en 9 partits, amb la qual cosa supera l’inici de Lliga que va protagonitzar en la temporada 2022-23 i es distancia com a pitxitxi de la competició.

El Barça va fer desaparèixer els fantasmes de la derrota a El Sadar contra l’Osasuna amb un partit molt seriós. Va superar amb solvència un Alabès que no es va rendir, a qui li van ser anul·lats dos gols per fora de joc i un pal en va evitar un altre, però que va tenir el porter Antonio Sivera com el seu millor jugador, ja que va evitar una diferència més gran. El partit va tenir ritme des dels primers minuts. Un assistent va anul·lar un gol del Barça als 4 minuts per fora de joc i seguidament Hansi Flick va haver de substituir Ferran Torres per Eric García, després d’una lesió muscular del davanter blaugrana. Només tres minuts després es va avançar el Barça amb una rematada de cap de Lewandowski (0-1) després d’un gran llançament de falta de Raphinha.L’Alabès va haver de contenir el joc directe d’un Barcelona que insistia a la banda de Lamine Yamal i buscant l’esquena de la defensa local. Alguns dubtes d’Iñaki Peña en les incursions dels locals van animar els de Luis García Plaza, que, tanmateix, no arribaven a tirar a porta. En una d’aquestes arribades el Barça va recuperar la pilota i els albiazules no van aconseguir aturar el contraatac comandat per Raphinha, que va cedir l’esfèric perquè Lewandowski l’empenyès fins al fons de la xarxa (0-2).Els locals no van canviar la seua tàctica i van mantenir la defensa avançada, la qual cosa provocava que els blaugranes no deixessin de tirar desmarcatges de ruptura.El Barça va poder ampliar la renda abans de la primera mitja hora, però va aparèixer Sivera per desbaratar una doble ocasió. Tanmateix, el davanter polonès continuava sent un malson per al darrere local. Va rebre dins de l’àrea i als 32 minuts va sentenciar el partit amb el seu tercer gol (0-3). L’Alabès ho va intentar. Va llançar fins a cinc córners en la primera meitat i al minut 45 va aconseguir batre Iñaki Peña, però el gol va ser anul·lat a instàncies del VAR per un fora de joc anterior. Stoichkov també hauria pogut marcar abans del descans, però el seu dríbling al porter del Barça va marxar molt llarg. Va ser una primera meitat amb molta dinamita, fins i tot Pedri hauria pogut anotar el quart, sol al segon pal en un córner. Després del pas per vestidors, Luis García Plaza va reconvertir la seua defensa i en el primer córner que va tenir, Toni Martínez va estavellar la pilota en un pal d’Iñaki Peña. L’Alabès ho va intentar i el Barça va insistir a abaixar les revolucions al duel amb més control i menys joc directe, però les ocasions van arribar. Sivera va tornar a aparèixer per evitar el quart de Lewandowski i Ansu Fati va rematar al pal. Però no hi va haver més gols.

“En moltes coses que ens faltaven ara hem millorat”

Robert Lewandowski va vaticinar que el Barça tornarà “més fort després de l’aturada” i del canvi que ha experimentat l’equip va dir que “hi ha moltes coses que influeixen. En general, ja durant la pretemporada hem treballat molt bé i tenim molt bon grup. Amb aquests jugadors podem jugar millor i, en general, en moltes coses que ens faltaven ara hem millorat”.Hansi Flick, per la seua part, es va mostrar satisfet després de la victòria i va elogiar Robert Lewandowski, del qual va dir que va demostrar que “és el millor a l’àrea”, malgrat que es va mostrar conscient que en el futbol “tot pot canviar molt ràpid”. “És molt bo anar-nos-en a l’aturada amb una victòria, era el nostre objectiu. Hem marcat tres gols i no ens van marcar”, va assenyalar en roda de premsa.