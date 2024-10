Primera derrota del Juneda

Publicat per Antoni Bonet Verificat per Creat: Actualitzat:

El Juneda va caure davant del Singuerlín (0-1), en la primera derrota dels de Cristian Méndez després de tres jornades disputades. El partit va tenir dos parts molt diferenciades. En la primera, els dos equips van mantenir un igualat pols. D’inici, amb el tradicional tempteig entre els conjunts, i més tard amb ocasions per a uns i per a altres però cap amb prou efectivitat per moure el marcador. Els locals van disposar d’una bona oportunitat al minut 4 en una passada de Cusiné a Fofana que finalment no va poder materialitzar. També Abed, en una arribada posterior, va tenir l’ocasió de marcar, però tampoc no va encertar la rematada. El Singuerlín, per la seua part, va tenir les seues en tres xuts llunyans que van sortir desviats.

Després del descans, van començar els nervis, les protestes i l’expulsió, per doble amonestació, del local Cusiné. A partir d’allà el joc es va tornar impossible i el duel es va transformar en una successió d’amonestacions i expulsions, fins a un total de disset targetes, i quatre roges, que van afectar tots dos equips i la qualitat del xoc.L’expulsió del visitant Mirabal, al minut 75, va tornar a equilibrar les forces sobre el camp. En els últims minuts el Juneda hauria pogut obrir el marcador en una jugada culminada per Capdevila que se’n va anar alta. El Singuerlín, en canvi, sí que va aprofitar la seua última ocasió, i al minut 89, Aguilar va aconseguir el 0-1 en la transformació d’un penal assenyalat a favor del Singuerlín. Els locals no van abaixar els braços i en l’última jugada del partit, Oriol Masbernat hauria pogut batre Tomás Cerrato, però no va encertar en la definició final i el partit va acabar amb la mínima victòria visitant (0-1).Després d’aquest resultat, el Juneda se situa a la meitat de la classificació i és el setè classificat amb quatre punts, a cinc dels dos líders. Diumenge vinent visitarà l’Artesa de Segre.