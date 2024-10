A la venda els abonaments per al Robles Lleida a la Lliga Femenina 2

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Força Lleida ha anunciat aquest dimarts que ja estan disponibles, online i a les oficines del club, els abonaments per poder veure al Barris Nord els partits del Robles Lleida, de Lliga Femenina 2. El primer partit a casa serà aquest diumenge a les 12.30 hores. Enguany, el club ha decidit per primera vegada que els aficionats paguin per veure l’equip femení, i per això ha fixat dos únics abonaments, un per al públic en general, que ascendeix a 75 euros, i un altre de 25 per als socis de l’Hiopos Lleida d’ACB, mentre que les entrades costaran 10 (tots els jugadors de la base podran accedir gratis portant l’equipació del club).

Els abonaments per al Robles Lleida no tenen seient assignat i per als partits s'obriran únicament les zones 5 i 6 de l'Espai Fruita Barris Nord.