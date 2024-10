Una cursa de primer nivell

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida allotjarà el 24 de novembre la primera prova de 10 km de caràcter estatal i la primera que es disputa a tot Catalunya inscrita en el calendari de la Federació Espanyola d’Atletisme amb una participació estimada d’uns 2.000 corredors, entre ells figures destacades com Abdessamad Oukhelfen, actual recordista d’Espanya de la distància.

La 10 K Lleida Race International, que va ser presentada ahir a la Diputació, es desenvoluparà en un circuit homologat de 10 quilòmetres, inclòs dins del calendari autonòmic i estatal, sota la supervisió tècnica del Comitè Nacional de Jutges de la Reial Federació Espanyola d’Atletisme (RFEA). Les categories estaran dividides en masculina i femenina amb premis per als cinc primers classificats de cada categoria. Els guanyadors, d’altra banda, rebran trofeus i premis en metàl·lic, amb 1.000 per al primer classificat, 800 per al segon, 600 per al tercer, 400 per al quart i 200 per al cinquè.Els corredors faran dos voltes a un circuit de 5 km, amb sortida i arribada a l’estació de trens, transcorrent per l’avinguda de Madrid, Estudi General, avinguda de Barcelona, carrer Riu Ebre, Camí de Picos, avinguda de Victoriano Muñoz i Príncep de Viana.L’esdeveniment, que està organitzat per l’Associació Lleidatana de l’Esport (ALEDE), compta amb la col·laboració de diverses institucions, incloses la Diputació, la Paeria, la Generalitat, la Federació Catalana i la Federació Espanyola d’Atletisme, així com patrocinadors privats.