L'AEM rep el Getafe al Recasens

L’AEM torna avui (12.30/Lleida TV) al Recasens a la recerca d’un triomf que li permeti deixar enrere l’última derrota al camp del Vila-real (1-0). El rival serà un Getafe que ha sumat tres punts en cinc partits, tres menys que un AEM que n’acumula sis en una arrancada de temporada en què ha superat dos rondes de la Copa de la Reina però ha deixat escapar punts a la Lliga per petits detalls.

El tècnic de les lleidatanes, Rubén López, va considerar que per retrobar-se amb el triomf “ha de servir-nos com a exemple l’últim partit a casa davant del Logronyo (3-1), sobretot en com l’equip ha de sortir en els encontres a casa”. “Ens hem de fer forts al Recasens perquè som un equip intens i ho hem de demostrar en els primers minuts perquè els rivals vegin que aquí ho passaran malament. Després pot passar de tot, però l’equip ha d’anar a buscar el partit des d’un inici”, va desenvolupar l’entrenador, que d’altra banda veu les seues jugadores “amb les idees clares per demostrar que podem recuperar les bones sensacions que teníem abans de perdre a Vila-real”.Sobre el rival, Rubén López va destacar que “té molt bones jugadores en atac, però encara no ha trobat el seu estil col·lectivament”, després d’ascendir de categoria aquest estiu.El tècnic de les lleidatanes va considerar que serà important “sortir amb les idees molt clares, sense cometre errors en sortida de pilota i aprofitar les ocasions perquè elles venen amb dubtes i n’hem de treure rèdit”. “Si sortim amb molta intensitat i buscant la porteria rival ho passaran malament, perquè és veritat que marquen sempre, però al darrere estan patint una mica més”, va afegir el tècnic.Per al matx d’avui, Rubén López no podrà comptar amb les habituals baixes de llarga durada ni Paula Ransanz, per un problema muscular, i a la llista de baixes s’uneix Meri Martorell, que va haver de ser operada d’apendicitis aquesta setmana. Per això, han estat citades Laia Ojeda i Ari Bosch, del filial.