Triomf sofert al Recasens

Amb sofriment i sense gaire brillantor, l’AEM va sumar ahir el tercer triomf de la temporada, al batre per la mínima el Getafe al Recasens (1-0) gràcies a un gol d’Evelyn que va resultar definitiu a la mitja hora. El conjunt lleidatà va trobar el gol quan millor estava en el partit, però no va reaccionar de la millor forma a l’avantatge al marcador, especialment després del descans. Va ser a la represa quan un matx en el qual les ocasions ja eren escasses va abaixar encara més les revolucions i el conjunt lleidatà va començar a sentir-se cada vegada més incòmode, sobretot després que l’aemista Noe Fernández hagués de retirar-se en llitera per un fort cop al cap que li va provocar una bretxa a la cella i va requerir que fos traslladada a l’hospital, on va rebre punts de sutura i va ser donada d’alta poques hores després de sotmetre’s a proves que van descartar cap altra afectació.

Després de l’aturada per l’atenció a l’asturiana, quan encara quedaven 25 minuts i un llarg afegit, l’AEM es va veure abocat a defensar-se dels atacs d’un Getafe que ho va intentar més per acumulació que per idees però va fregar l’empat en una rematada al travesser en el minut 87. Malgrat l’ensurt, les lleidatanes van aconseguir el triomf i la primera porteria a zero del curs per situar-se amb nou punts, a un del play-off.El conjunt lleidatà afrontava el xoc amb ganes de reposar-se de l’última derrota a Vila-real (1-0) i la important baixa de Meri Martorell –operada d’apendicitis aquesta setmana–. L’AEM es va adaptar bé, amb Loba en la seua posició, i va tenir una arrancada intensa, fèrria en els duels i sense permetre que el Getafe l’inquietés. Les ocasions tampoc arribaven en el bàndol local, ja que l’AEM buscava passades diagonals a l’esquena de la saga madrilenya que sempre acabaven interceptades.Tanmateix, en un robatori de pilota en camp propi de Marina Pérez, l’AEM va generar un contraatac per la banda dreta, en el qual la mateixa Marina va tornar a aparèixer per filtrar una passada per a Noe Fernández i que aquesta li entregués pilota en carrera a Evelyn, que va entrar a l’àrea i va batre Lucía Alba amb un tret creuat impossible per a la portera (1-0).Passats uns minuts, Evelyn i Lucía Alba es van tornar a trobar, en un altre cacau des de la dreta de la canària que va treure a baix la portera, deixant franc el rebot perquè Mery Martí rematés arribant des de darrere. Tanmateix, la rematada va sortir alta, com també li va passar en una altra acció molt clara en el minut 57, quan va rematar de cap una centrada de Loba a l’àrea petita però també se’n va anar alta. L’ocasió de l’atacant empordanesa va ser l’última realment clara per a l’AEM, que després de la substitució de Noe Fernández –al seu lloc va entrar Ari Bosch, del filial– sols ho va intentar de forma molt tímida a través d’Evelyn i María Lara.El comptador de perill del Getafe tampoc va ser superior, encara que sí que va aconseguir anar tancant enrere l’AEM perquè les seues ocasions fossin sempre a prop però no s’acabessin de materialitzar. La més activa en l’atac visitant va ser Jimena, que va intentar buscar-se un espai per a la rematada fins en tres ocasions (50’, 59’ i 86’) però es va trobar sempre amb una fèrria saga lleidatana. La defensa local va saber resoldre tots els atacs del Getafe i va trobar l’ajuda de la fortuna en un córner en el 87 que Laura Fernández va rematar al travesser.El que semblava donar pas a uns minuts finals de setge visitant va significar una alerta per a un AEM que va saber establir-se en camp rival durant l’afegit de set minuts, en el qual va anotar un 2-0 que va ser anul·lat per fora de joc de la rematadora Palacios, que no va poder celebrar el gol però sí la victòria pocs segons després.

El tècnic de l’AEM, Rubén López, va reconèixer que “és una victòria molt important”, ja que “a la segona part han passat massa coses que ens han fet desconnectar i hem estat prou serioses darrere com per tirar el partit endavant amb un punt de sort en la seua rematada al travesser”. L’entrenador de les lleidatanes va valorar especialment que “hem estat ben enrere amb el seu joc directe i a la primera meitat les sensacions havien estat molt bones, perquè l’equip trobava passades entre línies i podia fer mal”. Tanmateix, va apuntar que “gairebé mai hem triat bé en l’última passada i per això hem generat poques ocasions pel que podríem haver fet a la primera meitat”.

A més, va destacar que “el segon temps ha estat difícil, perquè ja no havíem entrat bé i amb la lesió de Noe Fernández hem flaquejat una mica més perquè les jugadores estaven afectades i crec que al final hem patit massa”.

Per la seua part, Mery Martí també va assenyalar que “són tres punts importantíssims perquè aquí a casa hem de sumar sempre”. A més, l’atacant també va reconèixer que “a la primera part hem controlat bé el joc però a la segona ens ha costat més connectar, per això sabem que hem de ser efectives en atac”. La portera Laura Martí també va reconèixer que “teníem ganes de sumar una porteria a zero” i va afegir que “ha estat un partit estrany però és important saber emportar-se la victòria en partits que no surten com vols”.