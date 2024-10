A quarts amb golejada

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Espanya va recuperar la brillantor en el seu futbol, sobreposant-se a qualsevol inconvenient amb una plaga de lesions que va desfigurar el seu onze perquè Luis de la Fuente es reinventés trobant solucions efectives, passant per sobre de Sèrbia (3-0) i firmant amb exhibició de futbol, de bon començament, la classificació per als quarts de final de la Lliga de Nacions.

La selecció espanyola, actual campiona d’Europa i de la Lliga de Nacions, continua imparable. Malgrat la baixa de fins a set dels onze titulars a la final d’Eurocopa, i amb Pedri a la banqueta, l’equip de De la Fuente va demostrar tenir fons d’armari per competir davant de qualsevol rival. A Còrdova, la Roja va passar per sobre de Sèrbia, que només la falta d’eficàcia espanyola va salvar d’una golejada més escandalosa. Un resultat que converteix Espanya en la primera selecció classificada per als quarts de final de la UEFA Nations League, de la qual defensa títol. Així, els de De la Fuente estaran entre els vuit equips que es jugaran un lloc a la Final Four en una eliminatòria a anada i tornada el proper mes de març.A l’altre partit del grup d’Espanya, el 4, Suïssa i Dinamarca es van repartir els punts (2-2). Per la seua part, la selecció de Portugal no va passar de l’empat davant d’Escòcia (0-0) i es queda a les portes de classificar-se per a quarts, mentre que Polònia i Croàcia, que va jugar l’últim quart d’hora amb un menys, també es van repartir els punts (3-3). Lewandowski, que no va sortir de titular per unes molèsties que va tenir durant l’escalfament, va sortir a la segona part i va ser objecte d’una duríssima entrada del porter Dominik Livakovic, que va acabar expulsat. Per sort, el davanter del FC Barcelona va sortir-ne il·lès, malgrat que torna amb molèsties.