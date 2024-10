Derrota que costa el doble

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida.net Alpicat va encaixar ahir la primera derrota en la seua aventura per l’OK Lliga (2-1) i ho va fer a la pista del Vilafranca Capital del Vi, un dels rivals que, a priori, estan cridats a lluitar també per la permanència. La grandíssima actuació del porter Xavier Bosch va aguantar l’equip i va evitar que el marcador fos més voluminós.

El duel entre dos acabats d’ascendir a l’OK Lliga va arrancar amb el Vilafranca portant la iniciativa i l’Alpicat situat molt enrere i sense gairebé ocasions clares més que algun llançament llunyà que no inquietava el porter local Andrino. Els del Penedès van avisar aviat, als 30 segons, amb un tir a la mitja volta de Torné que va treure ben situat Xavier Bosch. El mateix jugador ho va provar quatre minuts després i Ribas als cinc, amb el mateix resultat. I quan semblava que el gol local no tardaria a arribar, una incursió d’Uri Llenas a l’àrea era tallada per Andrino de forma antireglamentària i els col·legiats van assenyalar penal. Zilken va ser l’encarregat de llançar-lo i posar els seus davant en el marcador.El gol va donar serenitat a l’Alpicat, que va estar molt a prop d’anotar el segon als dotze minuts en una contra de Ballester, però el seu tir el va repel·lir el porter. Poc després, l’equip d’Expósito va tornar a tenir una gran ocasió, però no va saber resoldre un altre contraatac, i en la jugada següent va arribar el gol de l’empat obra de Bernat Yeste, un jugador que va sonar amb força a l’estiu per reforçar l’Alpicat. L’exjugador del Rivas es va plantar davant de Bosch, que va batre subtilment per dalt.L’Alpicat va tenir l’opció de situar-se de nou davant després d’una pèrdua absurda de Yeste que va permetre a Ballestero plantar-se sol davant d’Andrino, però el pal va repel·lir la rematada. I del que podia ser l’1-2 es va passar al 2-1, obra de Torné després de recollir una bola òrfena a l’àrea. El gol va deixar groguis els lleidatans, que van sobreviure a l’empenta local gràcies a la gran actuació de Bosch, que va evitar fins a en tres ocasions claríssimes el gol del Vilafranca, dos de Monserrat i una de Martí.El descans li va anar bé a l’Alpicat, que va sortir a la segona meitat amb una altra cara, tot i que li va durar poc el domini. Després de dos avisos de Llenas i Munné que Andrino va resoldre amb encert, el Vilafranca es va fer l’amo i senyor del partit. Només les parades de Xavier Bosch van evitar que el marcador fos més voluminós. El porter de l’Alpicat va salvar als cinc minuts dos rematades a boca de canó de Yeste i una altra de Torné, i un minut després una altra arribada en solitari de Ribas. El Vilafranca estava bolcat i les ocasions no paraven de succeir-se. Ribas primer i Monserrat després van tornar a posar a prova a Bosch, que va salvar el gol local en dos intervencions més, alguna fins i tot d’esquena. Només en els minuts finals l’Alpicat va reaccionar i va tenir alguna ocasió per empatar, però ni Llenas ni Munné van estar encertats.

Zilken va avançar l’Alpicat de penal i Ballestero va tenir l’1-2 a les mans, però el pal va evitar el gol

El tècnic de l’HC Alpicat, Jordi Expósito, va reconèixer al final del partit que “la derrota injusta no ho és, perquè el Vilafranca ha fet un partit molt seriós, el que pensàvem que faria, però no ho hem sabut contrarestar. Ells eren més enèrgics, més intensos, més de tot, sobretot a nivell individual, i ens han guanyat gairebé totes les boles”. Expósito també va lloar l’actuació de Xavier Bosch. “El nostre porter ens ha aguantat parant boles des de tots els llocs, però hem arribat al final amb opcions serioses per aconseguir l’empat. Si fos un combat en els punts el Vilafranca ha estat mereixedor del triomf, però pel que fa a ocasions n’hem tingut proutes com per haver aconseguit alguna cosa més”, va lamentar.

El tècnic de l’Alpicat va destacar el poc encert en moments claus del partit, sobretot a la primera meitat. “Hem tingut un parell de contraatacs molt clars amb 0-1 i 1-1, que si haguessin entrat el partit hauria canviat, però no hem estat fins”, va comentar. No obstant, Expósito va treure coses positives. “No és una derrota dolorosa, però veníem a guanyar, perquè haver-ho fet hauria estat un premi molt gran, però no ho hem sabut guanyar. És cert que era contra un rival directe, però són tres punts i queda encara molt al davant”, va concloure.