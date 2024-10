Nadal cau contra Alcaraz en el seu penúltim torneig

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Rafa Nadal va perdre (6-3, 6-3) contra Carlos Alcaraz en la semifinal del torneig amistós Six Kings Slam que s’està disputant a Riad (Aràbia Saudita), cita en la qual va confessar estar aprofitant per “millorar cada dia” i estar a punt per al seu comiat, la Copa Davis d’aquí a un mes a Màlaga. L’últim xoc entre Nadal i Alcaraz, llegenda de l’esport espanyol i present i futur del tenis estatal, se’l va emportar el murcià com es podia esperar. El d’El Palmar, número dos del món i recent campió a Pequín, va mostrar un nivell superior a un Nadal que no competia des de feia dos mesos, als Jocs de París.

Nadal, que el passat dia 10 va anunciar la decisió de retirar-se a la Davis, va dir: “Estic intentant cada dia aquí ser millor i alhora estar llest per a l’últim torneig de la meua carrera d’aquí a un mes”.