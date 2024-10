El Vila-real, rival de l'AEM a la Copa de la Reina

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

El sorteig de la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina, que l’AEM ha assolit per primera vegada en tota la seua història després d’eliminar contra tot pronòstic l’Espanyol de Primera, li va tornar a donar ahir l’esquena i no el va aparellar amb cap dels possibles equips que hi havia de la Lliga F (els grans com Barça, Reial Madrid, Atlètic o Reial Societat no entren fins a la següent). El conjunt que dirigeix Rubén López s’enfrontarà finalment al Vila-real, acabat de descendir i de la seua mateixa Lliga, encara que tindrà el factor camp a favor, ja que serà a partit únic al Recasens el 5, 6 o 7 de novembre. “No era el rival que desitjàvem. Volia un equip de Primera que tingués nom, com el Betis o el València, per poder atreure gent al Recasens, dos equips que no han començat bé però que tenen nom i davant dels quals teníem opcions de passar. Ens ha tocat el Vila-real i cal intentar passar perquè aquesta vegada sí que puguem complir el que volem, que és enfrontar-nos a un equip de Primera divisió a casa.”

El quadre castellonenc és un rival que ja coneixen molt bé, el van derrotar en la pretemporada (3-0) i contra el qual van perdre fa unes setmanes com a visitants (1-0). “No tenim més remei que intentar guanyar, tot i que no serà fàcil perquè serà un duel complicat, però el lluitarem. No s’ha d’oblidar que és un partit històric perquè mai no havíem arribat a la tercera ronda de la Copa i és la clau per enfrontar-nos a un dels grans en la següent eliminatòria”, va assenyalar. D’altra banda, el Reial Madrid podria demanar avui l’ajornament del partit que el seu segon equip ha de disputar aquest diumenge a casa davant l’AEM, ja que algunes de les seues jugadores estan disputant amb Espanya el Campionat del Món sub-17.

L’Espanyol torna a creuar-se, ara a la Copa Catalunya

Que els sortejos li són esquius a l’AEM va quedar confirmat ahir per partida doble. A més de la Copa de la Reina també es va sortejar la cinquena eliminatòria de la Copa Catalunya i al quadre del Recasens li va caure el pitjor rival possible, l’Espanyol, al qual ja va eliminar fa uns dies de la Copa i a domicili. “Volíem el Vic Riuprimer com a rival, que és d’una categoria similar a la del Riudoms [al qual va eliminar aquest dimecres], amb la qual cosa gairebé ens asseguràvem passar a la següent ronda, on teníem un 50% de possibilitats que ens toqués el Barça i a casa, que hauria estat molt bonic”, va dir Rubén López, que va incidir que “hem de continuar lluitant i intentar eliminar-lo de nou, ara davant de la nostra gent”. El partit es disputarà a Lleida el 13 de novembre que ve.