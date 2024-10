Un cicló abans del clàssic

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb un doblet de Robert Lewandowski i un gol de Pedri González en 39 minuts, al qual es va sumar un altre doblet més de Pablo Torre a la recta final, en va tenir prou el Barcelona per resoldre el duel contra el Sevilla (5-1) en la tornada de Gavi i seguir en solitari al capdavant del campionat. Va ser una golejada per començar a pensar en el que ve: dos grandíssims partits contra Bayern de Múnic i Reial Madrid, que serviran per calibrar el punt de cocció exacte de l’equip de Hansi Flick.

El Barça es continua agradant. Sap al que juga, li surt tot, recupera jugadors i arriba al primer moment culminant de la temporada en la millor disposició. La imatge de l’equip és el moment de Robert Lewandowski (12 gols en 10 partits) i el desbordament de Lamine Yamal, però també els galons de Raphinha, que va forçar el penal que va obrir el marcador.Davant es va veure un Sevilla desnaturalitzat. L’equip de Francisco Javier García Pimienta, acostumat a dirigir les operacions sobre el verd, es va trobar a Montjuïc perseguint la pilota i això va ser la pitjor notícia per poder resoldre la papereta.Flick va haver d’improvisar el seu onze en l’últim moment amb la lesió d’Eric García en l’escalfament. Per a sorpresa de tothom, en comptes de posar en joc un centrecampista, va donar l’oportunitat a Ansu Fati i va retardar Raphinha a la medul·lar. Però va ser igual, perquè el Barcelona segueix funcionat com un rellotge. Va anotar Lewandowski des del punt de penal en el minut 23 (1-0) i el partit ja va anar costa avall per als blaugranen. Quan el Sevilla va intentar jugar una mica més amunt, els blaugranes van trobar més espais i els davanters es van lluir. De fet, en una transició va arribar el 2-0. Va ser una jugada col·lectiva, amb una passada en profunditat de Lewandowski a l’espai sobre Lamine, no va controlar Kounde i Pedri, amb una rosca, va posar el segon en el marcador (min. 28). En el 39, una fuetada de Raphinha la va desviar Lewandowski i el partit ja estava decidit (3-0).A la segona part, el dubte residia en quant de temps tardaria Flick a començar a canviar peces i a reservar jugadors per als compromisos futurs davant del Bayern de Múnic i el Reial Madrid. Però mentrestant, Lamine va tornar a lluir-se tot just començar el segon acte. Amb una rematada amb l’exterior que va obligar Nyland a firmar una parada de foto i després amb una assistència a Raphinha que va acabar en gol, anul·lat per fora de joc. El Sevilla, malgrat el 3-0 no va perdre la cara al partit, i va avançar les línies, mentre que el Barcelona semblava aixecar el peu de l’accelerador i Flick va començar amb les rotacions. Va posar Pau Víctor i Fermín per Raphinha i Lewandowski en el 66. Feia molt que el partit estava liquidat i els aficionats ja s’havien relaxat, i així van aplaudir quan Gavi, en el minut 64, va sortir a escalfar. A Montjuïc la majoria estava pendent de quan sortiria el sevillà. Però abans van saltar al camp Pablo Torre i Gerard Martín. El càntabre va anotar el 4-0 en el minut 82 i un després Gavi va tornar a vestir-se de curt. L’última vegada que ho havia fet va ser el 7 de novembre de l’any passat. Al final Idumbo en el 87 es va estrenar com a golejador del primer equip i Pablo Torre va tancar el marcador amb un llançament de falta. Va guanyar el Barça i ja pensa en el que ve. D’aquí a uns dies, els de Flick calibraran contra el Bayern Múnic i el Reial Madrid el seu estat d’ànim.

Gavi: “Feia molts mesos que somiava amb aquest moment”

Tot just digerir el moment de la seua reestrena 348 dies després, Gavi va atendre els micròfons de Movistar+ i Barça One per expressar la seua alegria i agrair als companys el suport que li han ofert durant el temps que ha hagut d’estar al marge per la greu lesió de genoll. “Soc molt feliç per tornar amb l’equip després de tant de temps. La veritat és que somio amb aquest moment fa molts mesos i estic agraït als meus companys perquè m’ho han fet tot més fàcil”, va dir Gavi, que també va reconèixer que “el pitjor ha estat no estar amb l’equip” durant tot el temps de baixa.“Veure el teu equip des de fora és molt dur. Cal disfrutar cada moment i valorar les coses. Això és una cosa que també he après i em sento molt afortunat per estar avui aquí”, va apuntar l’andalús, que va voler donar les gràcies als seus companys pel suport i va assenyalar que “quan tota l’afició i tots els companys t’estimen i et valoren et sents molt afortunat”, va concloure.

“Gavi és un treballador i es mereix l’ovació”

El centrecampista del Barcelona Pedro González Pedri va assegurar que el seu company Pablo Páez Gavira Gavi, és “un treballador” que “es mereix” una ovació com la que va rebre ahir a l’Estadi Olímpic Lluís Companys. “Cal donar les gràcies a Gavi per tot el que ha fet. És un paio molt gran, un treballador que es mereix aquest moment. Es nota que l’afició l’estima i tots l’apreciem moltíssim”, va afirmar en declaracions a Movistar+.

L’Atlètic remunta al Leganés (3-1)

Els gols d’Alexander Sorloth, un de taló en el minut 69 a servei d’Axel Witsel i un altre a l’instant final, i Antoine Griezmann, al 80 i a passada de Giuliano Simeone, van aixecar un 0 -1 davant del Leganés, que es va avançar en el primer temps mitjançant Neyou, i van firmar la remuntada de l’Atlètic de Madrid a l’estadi Metropolitano (3-1).

Marcelino carrega contra l’àrbitre del VAR

L’empat del Vila-real contra el Getafe no va estar exempt de polèmica. El tècnic del conjunt groguet, Marcelino García Toral, va responsabilitzar Jorge Figueroa Vázquez, àrbitre del VAR, de l’acció del penal que va impedir la victòria del seu equip davant del Getafe (1-1), ja que va dir que no pot ser “protagonista” del partit en aquesta acció, a més de destacar que es tracta d’un àrbitre descendit. “Si ha baixat, gaire bo no deu ser”, va dir el tècnic.